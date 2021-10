Dazn, ancora disservizi. Federconsumatori: necessari indennizzi adeguati

Ancora proteste contro Dazn: nel secondo tempo di Verona-Lazio e Fiorentina-Cagliari l’audio della telecronaca è scomparso improvvisamente per diversi minuti. Federconsumatori chiede indennizzi ad hoc

La piattaforma Dazn viene ormai associata al termine “disservizio”. Allo svolgersi di ogni giornata di campionato è ormai sistematico il verificarsi di qualche problema, guasto, malfunzionamento.

Questa volta il problema riscontrato nel secondo tempo di Verona-Lazio e Fiorentina-Cagliari ha riguardato l’audio della telecronaca, scomparso improvvisamente per diversi minuti, con grande disappunto degli utenti. A fronte degli ultimi problemi tecnici, scende nuovamente in campo Federconsumatori.

“Secondo fonti vicine all’azienda – ricorda l’associazione – si sarebbe trattato di un problema della scheda audio fornita da un partner esterno”. Si tratta, dunque, dell’ennesimo disservizio che si aggiunge alla lunga lista di quelli già riscontrati si dalle prime giornate di campionato.

Federconsumatori: Dazn si adegui sul piano della qualità e dell’assistenza

Una situazione che ha richiamato anche l’attenzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha adottato un provvedimento di urgenza nei confronti di Dazn, per i ripetuti e diffusi disservizi riscontrati nella trasmissione in live streaming delle partite di calcio della serie A.

L’Autorità, in particolare, ha invitato la società a prevenire i malfunzionamenti e a garantire “un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica”.

“Ad oggi la società non si è ancora adeguata e monitoreremo che lo faccia presto – ha commentato Federconsumatori. -Intanto, per i clienti che continuano a subire disservizi chiediamo indennizzi ad hoc, sempre più cospicui al crescere dei disservizi: riteniamo, infatti, intollerabile che Dazn continui impunemente ad adottare comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori”.

L’associazione, inoltre, rinnova l’invito – a chiunque abbia necessità di informazioni e assistenza – a rivolgersi ad una delle sedi Federconsumatori presenti su tutto il territorio nazionale.