Acqua, l’Italia è già divisa in due. D’estate tornerà l’emergenza idrica

La denuncia dell’Anbi: “Nella distrazione generale dell’opinione pubblica anche quest’anno ci saranno comunità del nostro Paese costrette a vivere un’estate d’emergenza idrica”. L’Italia dell’acqua è divisa in due, al Mezzogiorno e in Sicilia riserve già insufficienti

L’Italia dell’acqua è già divisa in due. Una situazione di insufficienza d’acqua al Sud già emerge in modo netto e annuncia crisi idrica per l’estate.

La denuncia viene dall’Osservatorio sulle risorse idriche dell’Anbi, l’associazione dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Spiega il presidente Francesco Vincenzi: “Nella distrazione generale dell’opinione pubblica anche quest’anno ci saranno comunità del nostro Paese, costrette a vivere un’estate d’emergenza idrica, senza considerare i gravi danni, che agricoltura ed ambiente stanno già subendo ora.”

Come spesso è accaduto negli anni recenti, spiega l’associazione, “l’ “Italia dell’acqua” è spaccata in due con un Nord, dove i flussi in alveo riprendono immediatamente vigore anche dopo settimane caratterizzate da stabilità atmosferica (con incremento del rischio idrogeologico) ed un Sud, dove è ormai scontata un’altra estate con restrizioni nella distribuzione idrica con gli inevitabili contraccolpi sull’economia dei territori (soprattutto settore primario, turismo ed energia)”.

Acqua, Mezzogiorno in crisi

La situazione più preoccupante si registra nel Mezzogiorno dove le sporadiche piogge primaverili non riescono a incidere su riserve idriche che si stanno già rivelando insufficienti ad affrontare la stagione più calda.

L’Osservatorio sulle risorse idriche evidenzia il panorama. La Puglia è assetata e dopo un aprile siccitoso c’è stato un deficit di precipitazioni medio anche nella seconda decade di maggio. In deficit è anche la Basilicata.

La situazione già si presenta critica in Sicilia dove nella prima decade di maggio “solo alcune località della costa messinese ed etnea catanese hanno potuto beneficiare di cumulate pluviometriche consistenti (tra i 10 ed i 25 millimetri), mentre il resto dell’isola si è dovuta accontentare di poche gocce, rendendo oltremodo effimero l’incremento dei volumi invasati, registrato in Aprile”. In Sicilia c’è poi un problema di infrastrutture.

“Nell’Isola ci sono almeno 4 grandi opere da completare per una spesa complessiva di circa 100 milioni di euro” spiega Massimo Gargano, direttore generale di Anbi.

Nubifragi a Nord

“Il 2025 si sta invece rivelando un’annata particolarmente “umida” per l’Italia settentrionale, dove continua a piovere, anche in questa seconda metà del mese di maggio, spesso sotto forma di isolati e violenti nubifragi”, registra ancora l’Anbi.

I grandi laghi dell’Italia settentrionale sono pieni e sfiorano spesso i massimi storici mentre la portata del fiume Po è decrescente. Il quadro è vario e ci sono flussi in calo in Piemonte, Lombardia (qui le riserve idriche risultano inferiori alla media del 5% circa a causa dell’esiguità di neve in quota, -25,5%), Liguria.

In Veneto diminuiscono le portate della maggior parte dei fiumi, pur mantenendosi abbondanti; restano esigui i flussi idrici nei fiumi appenninici dell’Emilia, perché privi dell’afflusso generato dalla fusione nivale; recenti apporti pluviali hanno invece accresciuto notevolmente i livelli idrometrici nei bacini di Romagna. In Toscana, segno meno nelle altezze idrometriche dei fiumi Serchio, Arno, Sieve ed Ombrone.

In Umbria, il livello del lago Trasimeno si è abbassato di 3 centimetri in una settimana e sempre di 3 cm è l’abbassamento del livello del lago di Bracciano nel Lazio. Anche i laghi alle porte di Roma registrano cali significativi: -2cm per il bacino di Albano e -6cm per quello di Nemi. I flussi in alveo dei fiumi Tevere, Aniene e Velino tornano sotto la media dello scorso quinquennio. In Campania, infine, si registra la crescita dei livelli dei fiumi Volturno, Sele e Garigliano.