Bonus sociale elettrico, il contributo di 115 euro direttamente in bolletta

Sarà riconosciuto direttamente in bolletta il bonus sociale elettrico di 115 euro previsto dal decreto bollette. L’Autorità per l’energia (Arera) ha definito le modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal “dl Bollette” (decreto-legge 21/26) a favore dei clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto.

Bonus sociale elettrico in un’unica soluzione

I destinatari del provvedimento, spiega l’Autorità, non dovranno presentare alcuna domanda; il contributo, infatti, sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico. Il contributo sarà infatti riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento, con evidenza separata rispetto alle altre voci.

L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell’esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore.

Qualora dalla medesima bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive. In caso di interruzione della fornitura, il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

L’Autorità ricorda infine che il contributo straordinario è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico. Con un successivo provvedimento Arera definirà poi le modalità di erogazione del contributo volontario previsto dallo stesso decreto bollette e destinato alle famiglie non titolari del bonus sociale con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.