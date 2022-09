Come arredare casa in stile minimal

Per arredare casa in stile minimal, è necessario, come suggerisce il nome stesso, ridurre l’arredamento all’essenziale

Negli ultimi anni, lo stile d’arredo minimal è diventato sempre più di tendenza nel settore dell’arredamento d’interni. Scegliere uno stile come il minimal vuol dire prediligere l’ordine estremo e la sobrietà per un ambiente essenziale che, però, rimane certamente elegante. Per arredare casa in stile minimal, è necessario, come suggerisce il nome stesso, ridurre l’arredamento all’essenziale.

Dove acquistare online i prodotti per arredare una casa minimal

Oggi, sono davvero molte le aziende che propongono soluzioni per la casa in stile minimal e si possono ovviamente consultare e acquistare direttamente su internet, su diversi siti del settore arredamento, come per esempio su Deghi, uno dei più completi, dove si possono trovare prodotti di alta qualità e design, da acquistare direttamente online, per tutti gli ambienti della casa, dalla cucina alla cameretta, dal bagno alla lavanderia, e anche una vasta scelta di prodotti per esterni. Il cliente, con i servizi online, ha la possibilità di osservare prodotti di design originali e innovativi ed essere a conoscenza di tutte le singole caratteristiche, prima di procedere all’acquisto con fiducia e affidabilità. Nel caso di possibili ripensamenti, inoltre, il cliente può chiedere il reso facilmente.

Ora vediamo più nel dettaglio, tutte le caratteristiche e alcuni consigli per arredare casa in stile minimal, tra scelte colori, forme e materiali.

Le caratteristiche dello stile minimal

Lo stile minimal nasce, intorno agli anni ‘60, da una corrente filosofico-artistica. Questo stile di arredo rinuncia in modo quasi completo ai fronzoli e alle decorazioni, con l’obiettivo di lasciare lo spazio più libero e arioso. L’intento dello stile minimal è quello di rendere l’arredamento assolutamente funzionale e pratico: ordine, essenzialità e praticità, sono le parole chiave per comprendere a pieno lo stile minimalista. Con poche superfici da pulire e con una disposizione ordinata e mai scomoda di arredi e accessori, le abitudini dello stile minimal aderiscono a quelle della vita moderna. Per arredare casa in stile minimal è necessario seguire quelli che sono gli elementi distintivi di questo stile. Eccone alcuni:

materiali nuovi e innovativi;

forme lineari e pulite;

colori tenui e neutri;

praticità e funzionalità;

sistemi e impianti tecnologici;

assenza di decorazioni.

Quali materiali e forme utilizzare per arredare una casa in stile minimal

Per arredare casa in stile minimal è necessario scegliere materiali innovativi e pratici. Questi ultimi devono essere caratterizzati da resistenza, durevolezza e facilità di pulizia. Dal punto di vista estetico, inoltre, si prediligono materiali che conferiscono all’ambiente sensazioni di ordine e linearità. Per i rivestimenti, i materiali più utilizzati sono cemento, resine e intonaco. Per quanto riguarda gli arredi, predominano le superfici lucide: laccati per armadi, metallo per elettrodomestici, vetro per tavoli, lavabi o accessori con superfici piane.

Le forme minimaliste vengono riprese direttamente dalle regolari e pulite forme geometriche: quadrati, rettangoli, triangoli e cubi diventano gli elementi principali per dar vita a un ambiente lineare, pulito e deciso.

Quali colori utilizzare per arredare una casa in stile minimal?

Se si segue lo stile minimal, anche i colori della casa sono ridotti al minimo. A prevalere sono le tonalità neutre, in primis bianco e nero, seguiti da un grigio tenue. Altre tonalità ammesse sono quelle che ricordano la terra, quindi il beige, l’ocra, i marroni. I colori accesi e frizzanti non sono ben accettati in questo stile, se non sotto forma di piccoli particolari, ovvero dettagli come un cuscino, un tappeto o un complemento di design.

