Energia elettrica, Konsumer: attenzione al cambio contatori, avvisare gli utenti

Areti, società di gestione della rete elettrica, sta procedendo alla sostituzione dei contatori, ma in alcuni casi i cittadini non sono avvisati. È quanto segnalato da numerosi consumatori a Konsumer Italia

Areti, società di gestione della rete elettrica, sta procedendo alla sostituzione dei contatori, ma in alcuni casi i cittadini non sono avvisati. È quanto affermato da Konsumer Italia.

L’associazione spiega che, da ottobre 2020, Areti sta procedendo al piano per la sostituzione dell’attuale sistema di contatori elettronici di prima generazione (contatori 1G) con un nuovo sistema di smart metering di seconda generazione (contatori 2G).

Cambio contatori, le segnalazioni dei consumatori

Konsumer Italia, in questi giorni, sta ricevendo però numerose segnalazioni da parte dei consumatori, che lamentano mancati avvisi all’utente del giorno in cui avverrà il cambio del contatore, dal momento che alcuni sono collocati nelle zone comuni dei palazzi e non è necessario richiedere l’accesso all’appartamento.

Tuttavia, in questo modo, l’utente non è in grado di verificare il verbale che Areti deve redigere al momento del cambio del contatore stesso e che riporta la lettura dell’utenza alla data della sostituzione. Lettura necessaria per generare la bolletta con i consumi del vecchio contatore, in quanto il nuovo contatore installato ripartirà da zero.

Quali sono le funzionalità dei nuovi contatori?

Come riportato da Konsumer Italia, “Tra le diverse funzionalità dei nuovi misuratori 2G – informa ARERA – viene, ad esempio, prevista la rilevazione dei dati dell’energia ogni 15 minuti e la rilevazione continua della potenza, per avere un quadro sempre aggiornato quotidianamente dei nostri prelievi giornalieri e comportamenti di consumo, con dati da visualizzare sul display o da trasferire a dispositivi esterni”.

E Areti – prosegue Konsumer Italia – segnala: “Tra le principali caratteristiche dei nuovi misuratori: una maggiore consapevolezza dei consumi, che permetterà al cliente di modificare le proprie abitudini ai fini del risparmio energetico; la riduzione delle fatturazioni in stima; la possibilità di scegliere soluzioni commerciali più specifiche; la riduzione dei tempi di switching”.

Inoltre, conclude, “la sostituzione del contatore sarà gratuita”.