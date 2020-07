Giardinaggio e fai da te, gli italiani tornano a curare piante e comprano piscine

Gli italiani usciti dal confinamento tornano a scoprire il giardinaggio e il piacere del fai da te, specialmente chi può godere di un bel balcone, di una terrazza, di un giardino. Tanto è vero che a maggio aumentano le vendite di prodotti per il giardinaggio ma sale tutto l’outdoor, con un più 100% per le piscine. Quelle che si possono installare in giardino per trascorrere la vacanza nel cortile di casa.

GfK: gli italiani riscoprono giardinaggio e fai da te

I dati sono di GfK che registra come, dopo due mesi molto negativi – meno 48% a marzo e meno 19% ad aprile rispetto al 2019 – le vendite di prodotti per il giardinaggio sono aumentate del 79% a valore. Con la fase 2, dice l’istituto, gli italiani sembrano aver riscoperto il piacere del Fai da te, della cura della casa e del verde.

La crescita ha riguardato sia il canale DIY Superstores (+82%) – negozi specializzati nel Fai da te con una superficie di vendita di almeno 800 mq – sia il canale Mass Merchandiser (+71%), che include Ipermercati, Supermercati, Pure Players Generalisti, Cash&Carry e Mercatoni. Nel solo canale Superstores, i dati GfK mostrano una forte ripresa di tutto il comparto del Fai da te nel mese di maggio, con una crescita complessiva delle vendite a valore del +43,5%.

Passione per piante e orti

È un andamento che ben si sposta con la passione per le piante che anima i connazionali. Secondo i dati GfK Sinottica, infatti, il 27% degli italiani possiede e coltiva un orto e il 39% dedica parte del proprio tempo libero al giardinaggio.

Un dato questo che è cresciuto negli ultimi anni, dimostrando come la cura delle piante e degli spazi aperti sia sempre più importante per gli italiani. Sale poi a maggio tutto il comparto del giardino.

Perché non farsi un bel tuffo davanti casa, per esempio?

«Tra i prodotti più acquistati in assoluto – dice GfK – ci sono le Piscine fuori terra (con una crescita di oltre il +100%), che probabilmente gli italiani hanno scelto nell’ottica di passare più tempo libero in casa, vista la ridotta possibilità di spostarsi sul territorio nazionale che permaneva ancora a maggio».

Aumentano dell’88% le vendite di barbecue, del 40% quella dei tagliaerba, del 56% i decespugliatori. Gli italiani insomma vivranno in modo conviviale gli spazi aperti di casa, apriranno ad amici, cureranno piante e orti cercando il relax in giardino o in terrazza.