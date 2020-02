Offerte luce, le migliori del mercato libero di febbraio 2020

Per chi si trovasse in cerca di nuove soluzioni per l’energia elettrica di casa e sta pensando di passare al mercato libero, passaggio che, lo ricordiamo, sarà obbligatorio dal 31 dicembre 2021, ci sono proposte davvero interessanti attivabili a febbraio 2020.

Con gli esperti di ComparaSemplice.it abbiamo analizzato alcune tra le offerte luce più vantaggiose che è possibile attivare questo mese.

Sorgenia Next Energy Luce

Tra le prime posizioni del Portale Offerte dell’Autorità spicca, anche questo mese l’offerta per la fornitura luce di Sorgenia: Next Energy Luce. Il medio annuo della tariffa è più basso rispetto a quello che prevede la tariffa del mercato tutelato, con un risparmio di 44,74 euro/anno (3,72 euro al mese).

La promozione, riservata alle nuove attivazioni, prevede un prezzo dell’energia elettrica monorario (non cambia in base alle fascia orarie e ai giorni della settimana) fisso per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Interessante è, inoltre, l’opzione Full Digital Care per scegliere come ricevere assistenza immediata o gestire la fornitura attraverso L’Area Clienti, l’App MySorgenia, social caring e il numero verde.

Illumia Luce Web

Anche Illumia con Luce Web, continua a mantenersi tra le prime posizioni.

La tariffa digitale, prevede un prezzo dell’energia monorarario pari a 0,0350€/kWh ed è bloccato per 12 mesi.

Per i più attenti all’ambiente, Illumia consente di sottoscrivere Luce Web con Energia verde con soli 2€ in più al mese e non solo. Aderendo a questa offerta si ha la possibilità di scegliere di ricevere un kit di 10 lampadine a LED Illumia, pagandolo in 24 rate al costo di 2 euro IVA inclusa.

Rispetto al mercato tutelato con l’offerta Illumia è possibile risparmiare 36,19 euro all’anno (3 euro al mese).

Edison Web Luce

Edison Web Luce è l’offerta per la luce di casa con un prezzo web bloccato per un anno. Il prezzo della componente energia è il costo più basso del panorama offerte Edison, pari a 0,044€/kWh se si sceglie l’opzione monoraria. Mentre per coloro che preferiscono la tipologia di offerta bioraria perché consumano

energia prevalentemente di sera e nel weekend, l’offerta propone:

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19: 0,058€/kWh

Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi 0-24: 0,038€/kWh

Inoltre, attivando la tariffa luce di Edison si può usufruire del servizio Edison prontissimo Casa con il quale si può ottenere assistenza telefonica 24 ore su 24 e accesso a una rete di 1.400 artigiani pronti a intervenire per ogni esigenza.

Il costo della bolletta annuale con Edison Web Luce è pari a 504,30 euro e il risparmio confrontato alla tariffa del mercato tutelato è pari a 15,50 euro (1,29 euro al mese).

Iren Quick luce web

Iren Quick Luce Web è la tariffa luce di Iren luce gas e servizi per i clienti domestici dal prezzo monorario fisso e valido per 12 mesi dall’attivazione della fornitura, pari a 0,057€/kWh.

A differenza di altre offerte, Iren Quick Luce Web è attivabile direttamente online anche dai già clienti Iren che vogliono cambiare tariffa.

L’offerta più innovativa del mercato: Ore Free di Enel Energia

L’offerta più innovativa del panorama proposto dal mercato libero è (forse) Ore Free di Enel Energia. Si tratta di una tariffa altamente flessibile che risponde al proposito di Enel di creare tipologie di offerte per il mercato libero che si adattino sempre meglio ai diversi profili degli utenti. Questa volta Enel propone un’offerta personalizzabile: con Ore Free, infatti, i nuovi clienti hanno la facoltà di scegliere 3 ore di componente energia gratis ogni giorno e cambiare le ore scelte, tramite APP e Web a seconda delle esigenze. Ma attenzione, si può aderire all’offerta solo si è in possesso di un contatore di seconda generazione teleletto e una potenza contrattuale non superiore a 15W.

Per quanto riguarda il prezzo della materia prima luce, nel resto della giornata è fisso e pari a 0,085€/kWh. Il prezzo, al di fuori delle ore free scelte, è lo stesso per i primi 12 mesi.

Inoltre, sottoscrivendo questa offerta si rispetta l’ambiente utilizzando solo energia certificata come prodotta da fonti rinnovabili.