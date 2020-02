La dieta mediterranea fa bene alla salute e alla biodiversità ma sta cedendo a pasti con troppo zucchero e sale

La dieta mediterranea fa bene alle persone e al Pianeta. Alla salute umana ma anche all’ambiente e alla biodiversità, perché il sapere antico di cui è permeata è fondamentale anche per la gestione sostenibile del suolo e delle risorse idriche. Proprio la dieta mediterranea, però, è messa in pericolo da stili di vita alimentari che troppo spesso premiano cibo ad alto contenuto di zucchero, grassi e sale, pasti monotoni e troppo “ricchi” in un’alimentazione squilibrata che è grande fattore di diffusione dell’obesità e della cattiva nutrizione.

Sono i temi affrontati in un evento che si è svolto ieri alla Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nell’ambito delle iniziative sui “Principi della Dieta Mediterranea per l’Agenda 2030”, organizzato dal Governo italiano in collaborazione con Coldiretti e la Fondazione UniVerde. L’obiettivo generale è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su come la dieta mediterranea possa aiutare a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

