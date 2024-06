Problemi estivi in condominio: i consigli di ANAMMI per una convivenza serena (Foto Pixabay)

L’estate porta con sé il desiderio di vacanze e relax ma per i condòmini i problemi non vanno mai in vacanza. L’Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili (ANAMMI) ha stilato una serie di consigli utili per supportare gli amministratori e tutelare i condòmini durante la stagione calda.

Giuseppe Bica, Presidente dell’Associazione, sottolinea l’importanza di una gestione preventiva per evitare brutte sorprese durante il periodo feriale: “In coincidenza con la stagione calda, il professionista serio deve organizzarsi, in modo da prevenire brutte sorprese durante il periodo feriale. È quindi necessario adottare alcune contromisure, che si basano su precise regole di comportamento, puntando sulla collaborazione degli stessi condòmini […] A tale scopo, potrebbe comunicare il vademecum sull’estate in condominio in bacheca condominiale, sul suo sito web o nella chat di condominio”.

L’amministratore di condominio, quindi, deve organizzarsi anticipatamente, adottando alcune contromisure basate su precise regole di comportamento e sulla collaborazione degli stessi condòmini.

Attenzione agli impianti

Uno dei problemi più comuni d’estate è il guasto all’impianto elettrico. Con l’aumento dei mini-blackout, Bica raccomanda di staccare la corrente elettrica o, almeno, tutte le spine di apparecchi come TV, computer e telefoni prima di partire per le vacanze. Questo non solo previene i guasti ma riduce anche il rischio di fulmini che potrebbero colpire le prese.

Un’altra misura preventiva è svuotare il freezer per evitare che, in caso di blackout, gli alimenti si deteriorino causando cattivi odori e possibili infestazioni di insetti. Inoltre, chiudere l’interruttore dell’acqua e non dimenticare i rifiuti in casa sono accorgimenti fondamentali per mantenere l’igiene e il benessere condominiale.

Sicurezza e antifurto

Gli impianti di sicurezza meritano un’attenzione particolare. La sirena di un antifurto che si attiva accidentalmente può diventare una vera tortura per i vicini. Il consiglio di Bica è quello di appendere sulla porta il numero dell’azienda installatrice dell’antifurto, in modo che i condòmini possano risolvere rapidamente eventuali problemi. Questo accorgimento funziona anche come deterrente per i malintenzionati.

A proposito di sicurezza, chiudere sempre il portone e il cancello d’ingresso è un accorgimento di fondamentale importanza, spesso trascurato durante l’estate. La stagione calda porta anche un aumento delle occasioni conviviali, come cene e feste. ANAMMI raccomanda di avvisare sempre i vicini in anticipo e scusarsi per eventuali disturbi. Invitare i vicini alle proprie feste può anche aiutare, inoltre, a mantenere buoni rapporti di vicinato.

Amministratore in vacanza

Anche quando l’amministratore di condominio parte per le ferie, non deve dimenticare le esigenze degli immobili gestiti. Prima di partire, è essenziale stilare una comunicazione con la lista delle aziende e dei professionisti per le riparazioni e la manutenzione, inclusi i numeri utili come quello dei vigili del fuoco. Se il condominio dispone di una portineria, sarà essa a interpellare le ditte interessate, altrimenti l’amministratore può fornire un referente temporaneo.

In conclusione, l’organizzazione e la prevenzione sono le chiavi per una convivenza serena anche durante l’estate. Seguendo i consigli dell’ANAMMI, amministratori e condòmini possono godersi il periodo estivo con maggiore tranquillità, sapendo di aver fatto il possibile per evitare inconvenienti.

