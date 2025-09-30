Banca d’Italia incontra le associazioni dei consumatori

Il 22 e il 26 settembre Banca d’Italia e associazioni dei consumatori hanno partecipato a una serie di incontri bilaterali. Fra i temi affrontati, le truffe nei pagamenti digitali

Le truffe nell’uso degli strumenti di pagamento elettronici sono state fra i temi affrontati nel corso dei recenti incontri fra la Banca d’Italia e le associazioni dei consumatori. Il 22 e il 26 settembre Banca d’Italia e Consumatori hanno infatti partecipato a una serie di incontri bilaterali per “condividere – spiega una nota – possibili ambiti di miglioramento nelle relazioni tra le banche e loro clienti”.

Fra i temi affrontati c’è appunto quello delle truffe legate all’uso dei pagamenti digitali, un fenomeno che fa leva su diverse fattori, dalla componente emotiva al senso di urgenza indotto nelle vittime, dalle falsificazioni del chiamante (lo spoofing: la telefonata sembra provenire da un’istituzione affidabile ma non è così) ai finti attacchi hacker.

Il dialogo prosegua

“Nell’auspicare la prosecuzione di un dialogo continuo con le associazioni, – spiega Banca d’Italia in una nota – si è concordato di confermare l’impegno congiunto nel sensibilizzare i cittadini su come fronteggiare i rischi nell’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e sugli strumenti di tutela messi a disposizione dalla Banca d’Italia (Arbitro Bancario Finanziario ed Esposti)”.

Le associazioni che hanno preso parte ai colloqui con Banca d’Italia sono state: Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Consumatori ACP APS, Assoutenti, Casa del consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori.