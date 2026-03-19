Crisi carburanti ed energia, Consumatori chiedono incontro a Meloni

Crisi dei carburanti ed energia, 15 associazioni dei consumatori hanno inviato una lettera alla presidente del Consiglio chiedendo un incontro. “Necessario intervenire con tempestività per contrastare gli effetti della pressione inflattiva e speculativa”

Crisi dei carburanti e del mercato dell’energia, le famiglie tremano. Le ripercussioni della guerra in Medio Oriente e delle tensioni geopolitiche rischiano di essere nefaste per famiglie già alle prese con la perdita del potere d’acquisto degli ultimi anni. Così le associazioni dei consumatori chiedono un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 15 associazioni (Adusbef, Adiconsum, Adoc, AssoURTV , Assoutenti, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori) hanno infatti firmato una lettera congiunta inviata iera sera alla presidente del Consiglio. Esprimono “forte preoccupazione” per la situazione economica e chiedono un incontro e un confronto stabile.

Servono misure urgenti

Nell’attuale contesto, scrivono le associazioni, “la dinamica dei costi energetici rappresenta un fattore determinante, con effetti diffusi sull’intero sistema dei prezzi e conseguenze dirette sulla capacità di spesa dei cittadini”. La crisi sta già generando “difficoltà sempre più diffuse, con un impatto concreto sui bilanci familiari e sulla sostenibilità dei consumi, rendendo urgente l’adozione di misure efficaci di contenimento e di sostegno”.

Per i Consumatori è dunque “necessario intervenire con tempestività per contrastare gli effetti della pressione inflattiva e speculativa, con particolare attenzione alla componente energetica, al fine di ridurre il peso di questa fase critica sui cittadini e prevenire ulteriori ripercussioni sull’economia complessiva del Paese”.

Le associazioni chiedono allora “un incontro con la Presidenza del Consiglio” per “rappresentare l’urgenza di interventi sugli oneri fiscali e parafiscali legati ai beni energetici, sul rafforzamento delle misure di sostegno alle fasce deboli e ai redditi medio-bassi nonché sul potenziamento degli strumenti di regolazione e vigilanza sulle dinamiche dei prezzi dei generi di largo consumo”.

Chiedono inoltre “l’istituzione di un confronto stabile” dedicato ora in via prioritaria alle criticità su carburanti ed energia e alla definizione di misure di tutela e sostegno ai consumatori “rispetto alle quali sono impegnate a promuovere iniziative pubbliche di mobilitazione in tutto il territorio nazionale”.