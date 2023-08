Abbandono di animali, LNDC: dall’inizio dell’estate soccorsi oltre 2000 cani e gatti

Sale di giorno in giorno il numero degli animali abbandonati nel periodo estivo. LNDC: “l’abbandono non può mai essere una soluzione giustificabile”

L’abbandono di animali è purtroppo un fenomeno che non conosce sosta. Dall’inizio dell’estate gli attivisti di LNDC Animal Protection hanno soccorso oltre 2000 cani e gatti in tutta Italia e il numero sale di giorno in giorno. Nonostante le tante campagne di sensibilizzazione e una maggiore attenzione generale sui temi del benessere animale da parte del grande pubblico, ancora oggi si assiste drammaticamente a tantissimi animali che subiscono questo grave trauma.

“In moltissimi casi – denuncia l’associazione animalista – si tratta di cucciolate indesiderate che vengono lasciate al loro destino, nel migliore dei casi vicino ai rifugi, ma ancora troppo spesso abbandonate in sacchi di plastica come se fossero spazzatura. Negli anni scorsi – prosegue LNDC – i numeri sembravano diminuire ma negli ultimi tempi, forse complice la crisi economica, ci troviamo di nuovo di fronte a gestire una serie di emergenze continue che riguardano cani e gatti di tutte le età e di tutti i tipi”.

Abbandono di animali, l’appello di LNDC Animal Protection

“Sembra incredibile che nel 2023 dobbiamo ancora sottolineare quanto sia importante la sterilizzazione, eppure purtroppo è così – commenta Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection. – Ci sono ancora tantissime persone che lasciano che il proprio cane o il proprio gatto si riproducano perché pensano che la sterilizzazione sia contronatura, ma poi non si fanno alcuno scrupolo a chiudere i cuccioli in un sacchetto di plastica e buttarli via come immondizia”.

Oltre alle cucciolate, però, tanti animali adulti vengono abbandonati quando sono malati o anziani, forse perché i proprietari sono impossibilitati ad affrontare le spese per le cure o forse perché semplicemente non hanno voglia di prendersi cura di loro, denuncia ancora l’associazione.

“Purtroppo gli animali abituati a vivere in casa non sono in grado di cavarsela sulla strada e possono morire per incidenti stradali o di stenti“, prosegue Rosati, che racconta alcuni dei casi affrontati quest’anno.

“Elenio, investito e reso disabile per una doppia frattura della colonna vertebrale; Ivan, trovato a bordo strada, ferito e gravemente denutrito; Sugar, un gattino reso quasi cieco dall’herpes virus e anch’esso investito e lasciato agonizzante sull’asfalto; Zanna, una cagnolina anziana abbandonata in un bosco legata a una catena cortissima, rimasta per giorni senza cibo e acqua. È davvero triste e crudele abbandonare chi ci ha accompagnato nella vita per tanto tempo, soprattutto nel momento in cui ha più bisogno di noi – conclude Rosati. – L’abbandono non può mai essere una soluzione giustificabile“.

