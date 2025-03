ABI: disponibile anche in inglese l’audioguida contro la violenza economica

La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria mette a disposizione in lingua inglese l’audioguida (già disponibile in italiano) contro la violenza economica

Da oggi è disponibile anche in inglese l’audioguida con brochure “Parole di Inclusione – Contro la violenza economica tu non sei sola“: una iniziativa promossa da ABI.

L’iniziativa ABI contro la violenza economica

La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, che mette a disposizione in lingua inglese l’audioguida (già disponibile in italiano), è stata realizzata da ABI–Associazione Bancaria Italiana, grazie alla collaborazione con UICI-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps, con il supporto del Centro nazionale del Libro parlato dell’UICI.

“Questo nuovo strumento – spiega l’ABI in una nota – è stato promosso nell’ottica di ampliare il focus dei potenziali destinatari dell’iniziativa, nonché la sua fruibilità e portata internazionale, con contenuti comprensibili anche per donne straniere. L’audioguida è accessibile anche alle persone cieche e ipovedenti grazie al suo formato“.

“Parole di inclusione” rilancia e approfondisce i contenuti della “Guida contro la violenza economica – Cosa è la violenza economica e come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla”, già disponibile in italiano e in lingua inglese, e rientra tra le attività promosse da ABI in collaborazione con FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, costituita da ABI) e con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto, anche con la collaborazione delle banche e Associazioni dei consumatori.

La nuova iniziativa è realizzata, dunque, nell’ambito delle attività di educazione finanziaria promosse dall’Associazione. In questo percorso si inserisce anche l’iniziativa sviluppata da ABI con Federcasse “Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne”, per promuovere conoscenze e competenze per la gestione autonoma del proprio denaro quale strumento di libertà e pari opportunità.

