Accompagna una famiglia, parte il progetto di Caritas Italiana e Fondazione Conad ETS

Obiettivo del progetto “Accompagna una Famiglia” è quello di fornire alle famiglie in difficoltà economica e sociale strumenti pratici in quattro ambiti: l’educazione alimentare, energetica, finanziaria e per l’avviamento al lavoro

Questa mattina è stato presentato a Roma “Accompagna una Famiglia“, un’iniziativa per sostenere famiglie in difficoltà economica e sociale in un percorso di inclusione sociale, fornendo strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane in quattro ambiti: educazione alimentare, energetica, finanziaria e occupazione.

Un progetto a cura di Caritas Italiana e Fondazione Conad ETS, in collaborazione con Fondazione Snam ETS e altri importanti partner nazionali del terzo settore (AIRC, FEduF, Fondazione Human Age Institute ETS, Azione contro la Fame, Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità di Parma-ATES).

“Accompagna una Famiglia”, il progetto

Per realizzare il progetto, i tre partner hanno coinvolto e aggregato diversi enti del terzo settore, ciascuno specializzato in uno dei settori di formazione che caratterizzano il percorso. “Accompagna una famiglia” si sviluppa nell’arco di 12 mesi, coinvolgendo le Caritas diocesane e i rispettivi volontari ed operatori, distribuiti in 10 territori, come primi destinatari del percorso di formazione.

In contemporanea, percorsi formativi ad hoc saranno rivolti a una platea di 100 famiglie in situazioni di fragilità, con l’obiettivo di sostenere il percorso di autonomia e assistenza già avviato con la Caritas di riferimento nel loro territorio. Le famiglie coinvolte, beneficiarie del supporto dei tre partner progettuali, abbracciano l’intero territorio italiano: Novara, Bergamo, Modena, Forlì, Parma, Venezia, Vicenza, Pescara, Cosenza, Trivento e Salerno.

Azione contro la Fame si occuperà di educazione alimentare, organizzando tre incontri sulla nutrizione per ogni sede del progetto, uno Sportello Nutrizione digitale e un evento finale conviviale. Anche AIRC seguirà la stessa tematica, organizzando due webinar formativi per gli operatori Caritas.

ATES, invece, lavorerà sul tema dell’educazione energetica, con un corso di formazione online rivolto agli operatori Caritas, la creazione di un questionario energetico e la definizione di un «kit antispreco energetico», che verrà consegnato alle famiglie fornendo loro un accompagnamento all’utilizzo dei dispositivi.

FEduF si occuperà di educazione finanziaria, organizzando un webinar sul contrasto alla violenza economica, con presentazione della “cassetta degli attrezzi”, della guida ABI-FEduF e della campagna sulla violenza economica. Organizzerà, inoltre, un webinar sul tema Modalità e strumenti per prevenire e contrastare il sovraindebitamento e l’usura.

Infine Fondazione Human Age Institute ETS seguirà il tema dell’occupazione, attraverso un percorso rivolto ai volontari Caritas. L’intervento si struttura in due webinar, entrambi a partire dall’analisi di situazioni reali.

