La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) è uno strumento che permette a consumatori e professionisti di risolvere problemi senza andare in tribunale, risparmiando tempo e costi.

Oggi il Consiglio dell’UE ha dato l’ok definitivo alla direttiva che modernizza questo sistema, nata per adattarlo alle esigenze dei mercati digitali e alle nuove abitudini di consumo.

Cosa cambia con la nuova direttiva

Il testo approvato introduce una serie di novità pensate per rendere l’ADR più accessibile e più attrattiva. Le modifiche riguardano sia le controversie legate ai contratti sia quelle collegate alla fase precontrattuale, un aspetto sempre più rilevante nei rapporti online.

Tra i principali obiettivi del nuovo quadro normativo ci sono:

aggiornare l’ADR ai mercati digitali, dove il volume delle dispute è cresciuto in modo significativo;

semplificare e snellire le procedure, riducendo gli oneri amministrativi;

rafforzare il ricorso all’ADR nelle controversie transfrontaliere, spesso complesse da gestire;

rendere più chiari gli obblighi di comunicazione per professionisti e organismi ADR.

ADR anche contro professionisti di Paesi terzi

Una delle novità più rilevanti è l’estensione dell’ADR alle controversie tra consumatori dell’UE e professionisti con sede in Paesi terzi, purché vengano rispettate determinate condizioni.

Inoltre, i professionisti saranno obbligati a rispondere entro 20 giorni a una richiesta proveniente da un organismo ADR. Se non lo faranno, il silenzio varrà come rifiuto della procedura, garantendo così maggiore chiarezza ai consumatori.

La direttiva impone poi agli Stati membri di promuovere attivamente l’uso dell’ADR, soprattutto nei settori con un alto numero di reclami o dove la partecipazione degli operatori è storicamente bassa.

Uno strumento digitale per le controversie transfrontaliere

Per rendere l’ADR più fruibile oltre i confini nazionali, la Commissione svilupperà una piattaforma informatica multilingue, pensata per semplificare l’avvio e la gestione delle procedure transfrontaliere.

Un tassello importante in un mercato dove gli acquisti online hanno fatto crescere il numero di conflitti ma anche il bisogno di soluzioni rapide e meno onerose.

Le prossime tappe legislative

L’approvazione del Consiglio rappresenta l’ultimo passo della prima lettura. Il testo dovrà ora passare al voto del Parlamento europeo in plenaria.

Una volta pubblicata in Gazzetta ufficiale, la direttiva entrerà in vigore dopo 20 giorni. Gli Stati membri avranno 26 mesi per recepirla nei propri ordinamenti e le nuove norme diventeranno applicabili 32 mesi dopo la pubblicazione.

Perché serviva una riforma

L’attuale quadro ADR risale al 2013 e non è mai stato aggiornato. Intanto, il commercio digitale ha ampliato la platea dei potenziali conflitti e reso più complessi i rapporti tra consumatori e professionisti.

Oggi, secondo il quadro di valutazione dei consumatori 2023, il 25% degli utenti riscontra un problema che giustificherebbe un reclamo, ma un terzo decide di non agire. Solo 300.000 controversie vengono risolte ogni anno tramite ADR nell’Unione, un numero nettamente inferiore al potenziale.

Nel 2023 la Commissione ha quindi presentato un pacchetto di riforme per aggiornare le regole e dismettere la piattaforma ODR, utilizzata molto meno del previsto. Il regolamento per il superamento della piattaforma è stato adottato il 19 novembre 2024.

Verso un sistema più efficace e più vicino ai cittadini

La nuova direttiva punta a colmare questo divario, offrendo ai consumatori un’alternativa concreta e semplice al ricorso ai tribunali e dando ai professionisti procedure più snelle e trasparenti.

Se approvata definitivamente dal Parlamento, la riforma potrebbe aumentare in modo significativo il numero di controversie risolte senza giudice, migliorando fiducia, efficienza e tutela in un mercato sempre più digitale e interconnesso.