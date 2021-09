Alitalia, ritardi nella riconsegna dei bagagli. Assoutenti: chi risarcirà viaggiatori?

Da giorni i passeggeri Alitalia stanno subendo ritardi nella riconsegna dei bagagli. Assoutenti: “le richieste di indennizzo per ritardata consegna vanno presentate ad Alitalia, che dal 15 ottobre non esisterà più. Chi risarcirà viaggiatori danneggiati?”

“Per i passeggeri di Alitalia coinvolti nei disagi causati dalle assemblee dei lavoratori, al danno legato alla mancata consegna dei bagagli potrebbe aggiungersi anche le beffa”. Lo denuncia oggi Assoutenti, a seguito dei disservizi che si stanno registrando in Italia sul fronte della riconsegna dei bagagli, rivolgendo un appello al Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti affinché intervenga sul caso.

“Da giorni i viaggiatori che volano con la compagnia aerea stanno subendo problemi con i bagagli, che non vengono consegnati a terra e costringono i passeggeri a recarsi più volte presso l’aeroporto di Fiumicino per tornare in possesso dei propri beni personali”, spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.

Disservizi annunciati anche da Alitalia sulla sua pagina Facebook, il 20 settembre.

Alitalia, la questione dei risarcimenti

Assoutenti richiama l’attenzione sulla questione degli indennizzi.

“Gli utenti sono costretti ad affrontare spese per acquistare i generi di prima necessità, come biancheria intima, indumenti e prodotti per l’igiene e, in base alla normativa vigente, avrebbero diritto ad un indennizzo da ritardata consegna dei bagagli fino a 1.300 euro”, afferma Truzzi.

“Il problema che si pone, tuttavia, è che dal 15 ottobre Alitalia non sarà più operativa, per cui le richieste di risarcimento dei passeggeri potrebbero cadere nel vuoto – denuncia Truzzi – Chi risarcirà i viaggiatori dei danni subiti?”.

Per tale motivo Assoutenti scende in campo offrendo assistenza a tutti i passeggeri coinvolti nei disagi, e rivolgendo oggi un appello al Ministro dello sviluppo economico Giorgetti e al Viceministro Gilberto Pichetto Fratin, affinché si impegnino per tutelare i diritti dei viaggiatori da una situazione, quella del passaggio Alitalia-Ita, che – avverte l’associazione – “rischia di arrecare un danno agli utenti e minare la credibilità di questo Governo”.