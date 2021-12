Viaggi in Austria annullati, Federconsumatori: Ryanair non riconosce i diritti degli utenti

Annullati i viaggi in Austria, Federconsumatori: Ryanair non riconosce i diritti degli utenti

Sono numerose le segnalazioni che gli sportelli Federconsumatori hanno ricevuto in questi giorni da parte dei cittadini costretti ad annullare i propri viaggi in Austria. Il Paese ha infatti indetto il lockdown fino al 13 dicembre 2021, a causa dell’incremento dei casi di contagio da Covid-19 registrato nell’ultimo periodo.

L’Austria ha vietato l’ingresso e il soggiorno per turismo: alla luce di tale disposizione molti viaggiatori non possono più usufruire dei biglietti aerei e dei soggiorni acquistati. Al contempo – denuncia Federconsumatori – compagnie aeree e strutture ricettive stanno negando il rimborso ai consumatori.

Federconsumatori segnala la condotta di Ryanair all’Enac e all’AGCM

“In particolare – spiega l’associazione – sono pervenute numerose lamentele relative alla condotta di Ryanair che, per l’ennesima volta, si dimostra poco attenta alla tutela dei propri clienti: la compagnia, affermando che i voli verso l’Austria vengono effettuati nonostante il lockdown, non solo si ostina a non offrire il rimborso monetario del biglietto, ma nega anche l’emissione di un voucher. L’unica opzione proposta è il cambio della tratta, ma con l’applicazione di un ulteriore costo di circa 45 Euro a persona, a cui sommare l’eventuale differenza di costo del volo”.

Federconsumatori ha segnalato tale condotta all’Enac e all’AGCM, sottolineando che i consumatori, a causa delle restrizioni del Governo austriaco, non possono viaggiare per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.), con conseguente diritto al rimborso integrale del volo.

“Come l’Austria – prosegue l’associazione – anche la Repubblica Slovacca ha indetto un lockdown e potrebbe non essere la sola, vista la crescita dei contagi in tutta Europa: questo potrebbe essere solo l’inizio di un’enorme violazione dei diritti dei passeggeri, ancor più grave perché avviene in un periodo di forte crisi per le famiglie e per il settore turistico”.

Per questo l’associazione chiede l’intervento delle Autorità competenti a tutela dei diritti dei passeggeri, non solo impedendo le pratiche scorrette messe in atto da Ryanair, ma prevenendo ulteriori scorrettezze anche dalle altre compagnie aeree.

Federconsumatori monitorerà i comportamenti dei vettori e delle strutture ricettive. Intanto, invita gli utenti coinvolti dai disagi a contattare le sedi presenti su tutto il territorio nazionale o rivolgersi allo sportello SosTurista (al numero 059 251108 o all’indirizzo email info@sosvacanze.it, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00) per ricevere assistenza o segnalare eventuali inadempienze.