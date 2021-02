Attività sciistiche, Assoutenti chiede i rimborsi per gli utenti

“La chiusura definitiva degli impianti sciistici decisa dal Governo apre il fronte dei rimborsi spettanti agli utenti che avevano prenotato vacanze e pernottamenti sulla neve”. Lo afferma Assoutenti, commentando la nuova Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che vieta le attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021.

“Migliaia di italiani si ritrovano oggi prenotazioni alberghiere, biglietti per treni e aerei, skipass, e altri servizi acquistati per le proprie vacanze sulla neve, che non potranno più essere utilizzati a causa della chiusura degli impianti – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – La sopravvenuta impossibilità di godere dei beni e dei servizi pagati, per cause non imputabili al consumatore, legittima il rimborso integrale di quanto speso dagli utenti, sulla base delle disposizioni di legge vigenti”.