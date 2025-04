Contrasto alla violenza contro le donne, ActionAid: in Italia ritardo inaccettabile

“Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne è scaduto nel 2023 e il Governo non ha ancora emanato il nuovo piano“, così ActionAid, che denuncia ancora una volta “questo ritardo inaccettabile, che comporta un freno alla capacità del nostro paese di prevenire e contrastare concretamente la violenza di genere”.

“Un esempio lampante di questi ritardi – prosegue l’Organizzazione – è il bando “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione […]“, pubblicato a febbraio 2022 e destinato a finanziare, con 2 milioni di euro, programmi di prevenzione primaria, cioè tutto ciò che aiuta a trasformare le cause profonde della violenza sulle donne. Nonostante l’urgenza, la graduatoria definitiva è stata approvata solo a gennaio 2025, oltre due anni dopo l’apertura del bando“.

ActionAid sottolinea “come il ritardo e la mancanza di una nuova strategia nazionale non sia solo il segnale di una lentezza amministrativa ingiustificabile, ma rappresenti l’ennesima dimostrazione che la violenza maschile contro le donne non è in alcun modo una priorità politica di questo Governo. Una mancanza di priorità che produce effetti devastanti, come gli ultimi femminicidi di giovanissime donne dimostrano”.