“Dalla tua parte”, un video per raccontare l’attività del Garante Privacy

Dal Green Pass alla protezione delle vittime di revenge porn; dal contrasto al telemarketing aggressivo alla tutela dei minori sui social media; dalla tutela dei dati dei lavoratori alla vigilanza sui rischi del riconoscimento facciale; dalle garanzie per i dati dei malati a quelle per le fasce più deboli: i più significativi interventi adottati in questo ultimo anno dal Garante per la privacy sono oggi raccontati in un video intitolato “Dalla tua parte”, realizzato per illustrare il ruolo e l’impegno dell’Autorità al fianco delle persone e del Paese.

Dalla tua parte, materiale informativo disponibile sul sito

Al video, diffuso sui profili social dell’Autorità (a partire da YouTube), si affianca una pagina sul sito istituzionale www.gpdp.it/dalla-tua-parte, che raccoglie diverso materiale di documentazione, utile per chiunque voglia approfondire l’attività del Garante e le tutele assicurate dalla normativa sulla privacy.

La nuova campagna informativa dell’Autorità, infatti, mira anche ad accrescere la consapevolezza di quanto il diritto alla protezione dei dati personali si ponga, tanto più oggi nella dimensione digitale in cui viviamo, quale presupposto per l’esercizio di altri diritti fondamentali.