Dati dei minori pubblici su Instagram, in Irlanda sanzione da 405 milioni di euro

La Data Protection Commission dell’Irlanda ha sanzionato Instagram per non aver protetto i dati personali degli utenti minorenni che utilizzavano il social con “account aziendali”. Instagram prevede di presentare ricorso

Ammonta a 405 milioni di euro la multa inflitta dalla Data Protection Commission dell’Irlanda a Instagram, a seguito di un’indagine sulla gestione dei dati personali dei minori: è quanto si apprende dall’agenzia Reuters. I dettagli della decisione saranno pubblicati la prossima settimana.

Secondo quanto riportato dall’agenzia, l’indagine – iniziata nel 2020 – si è focalizzata sugli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni, a cui era consentito gestire account aziendali; un tipo di gestione che rendeva, quindi, pubblici e visualizzabili i numeri di telefono e/o gli indirizzi e-mail degli utenti.

La decisione del regolatore irlandese per la privacy non è una novità nel mondo Meta. L’anno scorso, infatti, WhatsApp è stata multata per la cifra record di 225 milioni di euro, per non essersi conformata alle norme dell’UE sulla privacy nel 2018.

La posizione di Instagram

Stando a quanto riportato da Reuters, Instagram prevede di presentare ricorso contro la sanzione.

Infatti – si legge – un portavoce della società madre, Meta Platforms Inc, ha dichiarato che “Instagram ha aggiornato le sue impostazioni più di un anno fa e da allora ha rilasciato nuove funzionalità per mantenere gli adolescenti al sicuro e le loro informazioni private”.

Instagram, pertanto, si dichiara in disaccordo con il modo in cui è stata calcolata la multa e afferma che esaminerà attentamente la decisione.

