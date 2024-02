“Diritti dei consumatori per gli ucraini rifugiati”, al via la campagna europea

“Diritti dei consumatori per gli ucraini rifugiati” è un’iniziativa della Commissione Europea che si svolge in 6 Paesi dell’Unione: Italia, Germania Polonia, Cechia, Spagna e Bulgaria

“Diritti dei consumatori per gli ucraini rifugiati” è un’iniziativa della Commissione Europea che si svolge in 6 Paesi dell’Unione ad elevato flusso di arrivi: Italia, Germania Polonia, Cechia, Spagna e Bulgaria.

Al pari di ogni cittadino e residente dell’Unione europea, anche gli ucraini rifugiati hanno lo stesso diritto di essere trattati in modo equo quando acquistano beni e servizi in qualsiasi parte dell’UE, che sia al supermercato o tramite un negozio online.

L’associazione Adiconsum partner della campagna ha il compito di informare i cittadini ucraini di questi diritti e offrirà anche assistenza gratuita al reclamo per i rifugiati che abbiano visto lesi i propri diritti di consumatori.

Conoscere i diritti del consumatore

La legislazione dell’UE in materia di tutela dei consumatori offre protezione alle famiglie ucraine per l’intera durata della loro permanenza nell’Unione. Questa serie di normative tiene lontano dal mercato i prodotti pericolosi e garantisce un trattamento equo.

Nel dettaglio, la campagna offre una serie di supporti garantendo la tutela sulle spese in denaro, sugli acquisti online, e offre anche la possibilità di intraprendere ricorsi qualora qualche azione andasse storta.

Tra i diritti più importati sicuramente la priorità ricade sulla sicurezza dei prodotti che rappresentano il fulcro della tutela dei consumatori: prodotti sicuri grazie alle normative stabilite dall’UE come, ad esempio, su giocattoli e articoli per la casa.

Altro tema importante, il diritto al conto bancario, necessario per chiunque abbia intenzione di ripartire da zero. Anche questo è un diritto di base in qualsiasi paese dell’UE, indipendentemente dal paese europeo in cui si risiede.

Le condizioni possono variare a seconda del paese e della banca, tuttavia, attraverso un permesso ufficiale per vivere in un paese dell’UE, la sua apertura non può essere negata.

Tra gli altri, il diritto di reso e garanzia, il diritto a un contratto equo e i diritti da passeggero: in aereo e in treno, è possibile ricevere diversi tipi di rimborsi o assistenza in caso di ritardo o cancellazione, commisurati in base alla durata del ritardo; mentre in caso di persone con disabilità è possibile richiedere un’assistenza gratuita e informazioni chiare e accessibili sul viaggio e sulle strutture disponibili dall’azienda che vende il biglietto.

Sul sito di Adiconsum, inoltre, è possibile trovare una serie di informazioni sui propri diritti di consumatore: https://www.adiconsum.it/al-tuo-fianco/iniziative/eu-consumer-rights-for-displaced-ukrainians-campaign/

