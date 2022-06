EUforAnimals: serve un Commissione europeo per il benessere animale

Un Commissario europeo per il Benessere animale è necessario: l’appello presso il Parlamento UE in Italia di deputati ed europarlamentari provenienti da tutti gli schieramenti politici

Deputati ed europarlamentari chiedono un Commissario europeo per il benessere animale. È un tema sempre più sentito, quello della tutela degli animali, e ormai ha fatto breccia nell’opinione pubblica l’attenzione al tema del benessere animale in tutte le sue componenti. Le associazioni animaliste segnalano da sempre, inchiesta dopo inchiesta, quali sono le pratiche che spesso stanno dietro la produzione di carne e prodotti alimentari animali, specialmente quando vengono da allevamenti intensivi. E nella loro azione hanno ora rinnovato la richiesta di un Commissario per il benessere animale, attraverso un appello lanciato nei giorni scorsi da deputati e europarlamentari di diversi schieramenti politici, nell’evento #EUforAnimals che si è svolto al Parlamento Ue in Italia.

Serve un Commissario europeo per il benessere animale: la richiesta

«È necessario un cambiamento nelle politiche europee ed italiane sul benessere animale ed è giunto il momento che anche le istituzioni in Europa agiscano con l’introduzione di un Commissario per il Benessere animale che abbia una delega chiara ed esplicita per la tutela di tutti gli animali nei paesi europei».

Questo quanto emerge dall’evento L’Italia sostiene #EUforAnimals: l’importanza di un commissario europeo per il benessere animale, organizzato da Animal Equality, Animal Law Italia e GAIA Belgio presso la sede di rappresentanza del Parlamento UE in Italia a Roma. Hanno partecipato diversi eurodeputati italiani e internazionali, la Sen. Monica Cirinnà (PD) in quanto sostenitrice della campagna e dell’evento, e numerosi parlamentari italiani che hanno sottolineato l’importanza della protezione degli animali in Europa e della campagna #EUforAnimals.

Tra gli eurodeputati presenti e che sono intervenuti: Niels Fuglsang (S&D, Danimarca), primo firmatario delle interrogazioni orali sul Commissario europeo per il benessere animale, Brando Benifei (S&D, PD) capodelegazione del Partito Democratico a Bruxelles, Eleonora Evi (Verdi, Europa Verde), Anna Bonfrisco (ID, Lega), la capodelegazione del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin (NI, M5S), Tilly Metz, Presidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sul Benessere animale, Sylwia Spurek e Francisco Guerreiro, entrambi dei Greens.

«Se non esiste un delegato con responsabilità politica diretta che si occupa di diritti animali, le regole in vigore restano solo su carta – ha detto Cirinnà – Serve un pungolo che quotidianamente si batta per farli valere, per questo sostengo la necessità di istituire una figura dedicata nell’Unione europea come il Commissario europeo per il Benessere animale».

Per Eleonora Evi «bisogna dire basta alle violazioni sistematiche delle norme sul benessere animale che vengono commesse ogni giorno nell’Unione europea: dal trasporto degli animali vivi alla produzione del foie gras, è arrivato il momento che l’Europa dia risposte concrete di fronte a un sistema produttivo e alimentare malato che considera gli animali solo come merce».

Le associazioni che hanno promosso l’evento ricordano che a gennaio 2022 l’interrogazione orale per la nomina di un Commissario europeo esplicitamente incaricato del Benessere degli animali è stata la più firmata tra quelle presentate dai parlamentari europei in questa legislatura e oltre.

Sono 182 gli eurodeputati e più di 173.000 i cittadini che hanno inoltre espresso il loro sostegno alla campagna #EUforAnimals, promossa da più di quaranta organizzazioni di protezione degli animali in tutta l’UE, di cui 9 italiane: Animal Equality, Animal Law Italia, CIWF Italia, ENPA, Federazione Italiana Difesa Diritti Animali e Ambiente, Humane Society Italia, LAV, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, OIPA. Il benessere animale è tema sentito dall’opinione pubblica e il 70% degli europei pensa che ci dovrebbe essere un Commissario europeo per il benessere degli animali (sondaggio Ipsos 2021).

