Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli, Adoc: serve trasparenza e comunicazione

Ancora disagi per i pendolari, a causa di un guasto elettrico nei pressi di Anagni che nella mattinata ha causato criticità lungo la linea Alta Velocità Roma-Napoli.

Il guasto si è verificato intorno alle 9:00 e la circolazione ha cominciato a riprendere gradualmente verso le 13:26, come comunicato da Trenitalia sui suoi canali: “La circolazione è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni. I treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale via Cassino e via Formia, hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subito limitazioni di percorso“.

Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli, Adoc: basta disagi

“L’ennesimo ritardo ingiustificato che ha interessato la rete ferroviaria dovuto questa volta a un inconveniente tecnico alla linea elettrica e non ai cantieri”: ha commentato Anna Rea, Presidente Adoc, secondo cui il vero problema resta “l’assenza totale di comunicazione: lasciare i passeggeri senza informazioni, in balia degli eventi, è inaccettabile”.

“È chiaro – ha proseguito la Presidente dell’Associazione dei Consumatori – che i cantieri vanno programmati e gestiti meglio per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori, ma il tema centrale è un altro: la mancanza di comunicazione tempestiva e puntuale da parte di chi gestisce il servizio. Un viaggio che dovrebbe durare 55 minuti non può durare più del doppio, è una mancanza di rispetto per i pendolari, per i lavoratori, per gli studenti”.

Anna Rea ricorda che domani, dopo le nuove nomine ai vertici delle Ferrovie, ci sarà un incontro con le Associazioni dei Consumatori: “confidiamo che non si parli solo di impegni generici, ma si passi finalmente a soluzioni operative e concrete. Siamo pronti a collaborare, ma anche a vigilare. I disagi si possono accettare solo se governati, comunicati e contenuti. Oggi, invece, viviamo una situazione in cui treni cancellati e ritardi sono ormai quotidiani“.