I montascale per uso domestico: sicurezza, costi e manutenzione

Un montascale per disabili è una soluzione per la mobilità in casa, che permette a persone con disabilità temporanea o permanente di riottenere la propria autonomia. Per garantire sicurezza e indipendenza a chi lo usa, però, il sistema va installato da ditte specializzate che presenteranno poi una certificazione di conformità e che si occuperanno anche della manutenzione periodica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sicurezza, i costi e i controlli periodici dei montascale per assicurare il loro corretto funzionamento.

Sicurezza del montascale per persone con disabilità: cosa prevede la normativa?

Per chi ha una disabilità, il desiderio di muoversi in autonomia va di pari passo con la necessità di sicurezza. Soprattutto se usato in assenza di un accompagnatore, il montascale deve permettere alla persona di muoversi in completa autonomia e sicurezza, senza rischiare incidenti o cadute. Per questo ci sono una serie di sistemi di sicurezza che vanno installati per l’incolumità di chi usa il montascale, e sono esplicitamente indicati nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e nelle norme tecniche UNI EN 81-40. Tra questi:

i sensori antiurto e antischiacciamento, che interrompono la corsa del montascale in presenza di ostacoli;

comandi intuitivi e facili da usare sia per la persona con disabilità sia per i suoi eventuali accompagnatori;

batterie di emergenza che garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout;

un sistema d’arresto d’emergenza, ben visibile e accessibile.

La certezza che il sistema sia dotato di tutti i dispositivi necessari è data dalla certificazione di conformità, rilasciata dalla ditta al momento dell’installazione.

Quanto costa installare un montascale domestico?

I costi da sostenere per la famiglia o il condominio che decide di installare un montascale per persone con disabilità sono estremamente variabili. Dipendono infatti dal tipo di montascale, dal modello, dal dislivello che andrà a coprire, dalla tipologia di scala (dritta o curva), dalle eventuali personalizzazioni richieste. Per avere un’idea precisa, è bene chiedere un preventivo con sopralluogo. La ditta specializzata valuterà le esigenze dello spazio e della persona o delle persone che useranno il montascale, e potrà fare una stima della spesa. Va considerato che, almeno per l’anno 2025, sono previste detrazioni fino al 75% per l’installazione di questi sistemi (secondo l’art. 119-ter del Decreto Rilancio, prorogato fino a dicembre 2025). Meglio cominciare a valutare diverse ditte e farsi fare dei preventivi se si vuole rientrare in questa importante agevolazione fiscale, che può essere richiesta sia da un privato che da un condominio.

In cosa consiste la manutenzione periodica?

Quando un montascale per persone con disabilità viene installato in casa o in condominio, è importante garantire che sia sempre funzionante e sicuro. Per questo è bene effettuare controlli e manutenzioni periodiche (almeno una volta all’anno). I tecnici specializzati controlleranno che il motore e il sistema elettrico funzionino senza intoppi, che i dispositivi di sicurezza e i freni siano in buone condizioni, che le parti meccaniche siano correttamente lubrificate e i binari puliti. Si possono pianificare dei pacchetti di controlli periodici direttamente con le ditte che installano il montascale. Va considerata anche la possibilità di interventi d’emergenza, di solito proposta dalle stesse ditte.

Perché installare un montascale per disabili?

Tutto questo serve a restituire piena autonomia alle persone con disabilità, all’interno o all’esterno di casa propria. Superare un dislivello, che sia di un paio di gradini o di diversi piani, è indispensabile per una buona qualità della vita. Grazie a sistemi ed ausili per la mobilità, gli spazi diventano accessibili a tutti senza sforzo. L’obiettivo è far sì che tutti i membri di una famiglia o di una comunità (come il condominio) abbiano pari libertà di movimento e di accesso agli spazi.