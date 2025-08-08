Help Consumatori va in ferie!
La redazione di Help Consumatori si prende un periodo di ferie. Torneremo con le news aggiornate lunedì 25 agosto. Buona estate!
È tempo di ferie estive per la redazione di Help Consumatori.
E come da tradizione, la redazione si impegna a evitare accuratamente mirabolanti promesse e irrealizzabili buoni propositi, quelli che d’estate rimandano a settembre, in autunno slittano a dicembre e a dicembre, naturalmente, sono in calendario per l’anno seguente. L’unico grande impegno che prendiamo con lettrici e lettori, e che rinnoviamo ogni anno e sempre, non è la promessa di essere migliori ma quella di provare a esserlo, sempre.
Spingendo l’asticella un po’ più in là.
Proveremo sempre a coltivare la passione e il dubbio, il senso critico e il ragionamento, la domanda e il tentativo di risposta. E se risposta non c’è lavoreremo sulla domanda, sulle domande, che è opportuno fare nel tempo in cui viviamo.
Promettiamo di tornare. L’appuntamento con le news aggiornate è lunedì 25 agosto.
Alle lettrici e ai lettori, una serena estate da tutta la redazione.