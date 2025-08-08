Help Consumatori va in ferie!

È tempo di ferie estive per la redazione di Help Consumatori.

E come da tradizione, la redazione si impegna a evitare accuratamente mirabolanti promesse e irrealizzabili buoni propositi, quelli che d’estate rimandano a settembre, in autunno slittano a dicembre e a dicembre, naturalmente, sono in calendario per l’anno seguente. L’unico grande impegno che prendiamo con lettrici e lettori, e che rinnoviamo ogni anno e sempre, non è la promessa di essere migliori ma quella di provare a esserlo, sempre.

Spingendo l’asticella un po’ più in là.

Proveremo sempre a coltivare la passione e il dubbio, il senso critico e il ragionamento, la domanda e il tentativo di risposta. E se risposta non c’è lavoreremo sulla domanda, sulle domande, che è opportuno fare nel tempo in cui viviamo.

Promettiamo di tornare. L’appuntamento con le news aggiornate è lunedì 25 agosto.

Alle lettrici e ai lettori, una serena estate da tutta la redazione.