Intelligenza artificiale, Garanti privacy mondiali preoccupati per le immagini generate senza consenso

I Garanti mondiali hanno espresso preoccupazione per gli effetti che la creazione e la diffusione di contenuti intimi, diffamatori o dannosi possono avere in particolare sui bambini e su altri soggetti vulnerabili

Il Garante privacy e altre 60 Autorità di protezione dati di tutto il mondo hanno firmato la scorsa settimana una dichiarazione congiunta sui sistemi di intelligenza artificiale che generano immagini e video di persone reali, a loro insaputa e senza consenso, esprimendo preoccupazione per gli effetti che la creazione e la diffusione di contenuti intimi, diffamatori o dannosi possono avere in particolare sui bambini e su altri soggetti vulnerabili.

La dichiarazione è stata coordinata dal Gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale per l’applicazione delle norme (IEWG) della Global privacy assembly (GPA).

Intelligenza artificiale e creazione delle immagini, il parere dei Garanti

I Garanti hanno ricordato i quattro i principi fondamentali che dovrebbero guidare lo sviluppo e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, fermi restando gli specifici requisiti giuridici previsti dai diversi ordinamenti: misure efficaci che prevengano l’abuso di informazioni personali e la creazione non consensuale di immagini intime e di contenuti lesivi; trasparenza sul funzionamento dei sistemi di IA, sugli utilizzi accettabili e le conseguenze di un uso improprio; strumenti effettivi e accessibili per richiedere la rimozione di contenuti dannosi che riguardano dati personali; gestione dei rischi specifici per i minori.

Le Autorità hanno richiesto, quindi, agli sviluppatori di “collaborare proattivamente con le autorità di regolamentazione, implementando le necessarie misure di salvaguardia affinché il progresso tecnologico non vada a discapito della privacy, della dignità, della sicurezza e di altri diritti fondamentali delle persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili della società globale”.