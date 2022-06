Ius Scholae, l’appello del Tavolo di Cittadinanza: “Il Paese ha bisogno di una riforma”

“Va fatto di tutto per approvare la riforma della cittadinanza entro questa legislatura per non rivivere la stessa delusione di qualche anno fa”. Questo l’appello del Tavolo Cittadinanza che, benché consideri “il testo della proposta denominata “Ius Scholae” insufficiente rispetto a quanto auspicato dalle organizzazioni firmatarie, ritiene che esso rappresenti certamente un primo passo verso una vera e propria riforma della legge 91 del 1992, non più adeguata ai bisogni del Paese e dei suoi nuovi cittadini”.

Ius Scholae, la proposta di legge

La Camera, infatti, ha iniziato ieri i lavori sulla proposta di legge sullo Ius Scholae. Il testo oggetto di discussione – si legge in una nota Ansa – “consente l’acquisto della cittadinanza italiana al minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni nel nostro Paese, qualora abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale”.

Inoltre “i genitori dell’interessato in possesso dei requisiti, purché siano entrambi residenti in Italia, dovranno rendere una “dichiarazione di volontà” entro il compimento della maggiore età del ragazzo. L’interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove i genitori non abbiano reso la dichiarazione di volontà”.

Tavolo di Cittadinanza: intervenire con urgenza

Il Tavolo di Cittadinanza spiega, dunque, quali sono le criticità del sistema e lanciano un appello affinché si proceda rapidamente alla riforma della Legge. “In questo momento – afferma – ci sono quasi 900 mila giovani di origine straniera nati in Italia o arrivati da bambini, che aspettano venga riconosciuto loro il diritto di essere “legittimamente italiane ed italiani”, e dare certezza ai loro progetti e alle loro aspettative coltivate nel Paese che considerano casa propria”.

“Negli ultimi giorni abbiamo letto che l’attuale legge sarebbe, viceversa, ancora in grado di assolvere questa funzione, permettendo alle ragazze e ai ragazzi di scegliere al compimento dei 18 anni se prendere la cittadinanza italiana o tenere quella del loro Paese di nascita o, in molti casi, di quello di provenienza dei genitori che loro non hanno mai conosciuto. Tuttavia, la procedura non è affatto semplice“.

“Una serie di rigidi requisiti, primo tra tutti quello legato alla residenza continuativa ed ininterrotta in Italia – spiegano – rendono di fatto la scadenza dei 18 anni solo teorica e sono moltissimi gli italiani con passato migratorio che, anche molti anni dopo essere diventati maggiorenni, non riescono a ottenerla (cosa che vale anche per chi arriva in Italia e deve avere la residenza come uno dei requisiti principali per l’ottenimento della cittadinanza)”.

“Siamo di fronte ad una legge che separa le famiglie – proseguono – laddove i genitori presentino la richiesta di cittadinanza quando il figlio è minorenne ma, quest’ultimo, in attesa del lungo iter burocratico, diventi maggiorenne e quindi venga “sganciato” dalla richiesta della famiglia che, se accolta, vedrà i genitori diventare cittadini italiani e lui mantenere la cittadinanza di un Paese che, spesso non conosce bene”.

“Non avere la cittadinanza significa perdere opportunità importanti, che contribuirebbero alla crescita e formazione dei giovani in questione e di conseguenza del nostro Paese. E la scuola, oggi al centro di questa riforma, ne è la prova perché incubatore della futura classe dirigente. Abbiamo bisogno di dare certezze e una prospettiva di vita alle centinaia di migliaia di persone che vivono invece nella precarietà”.

Le associazioni aderenti al Tavolo ribadiscono, dunque, che bisogna intervenire con urgenza e auspicano che “il testo di riforma della cittadinanza possa trovare il favore più largo delle forze parlamentari e possa essere approvato da entrambi i rami del Parlamento prima della fine di questa legislatura, mantenendo la normativa al passo con l’evoluzione della società”.

Queste le organizzazioni firmatarie aderenti al Tavolo cittadinanza: Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane – CoNNGI, movimento Italiani senza cittadinanza, ACLI, Amnesty International Italia, ARCI, Casa Cantiere Comune, CGIL, CILD, Cittadinanzattiva, Cospe, Lunaria, Rete degli studenti medi, Sant’Egidio, Save the Children Italia, Unione degli universitari.

