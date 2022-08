Assegno unico universale, Inps: alle famiglie pagati 4,8 miliardi

Assegno unico universale, da marzo a giugno 2022 sono state pagati alle famiglie circa 4,8 miliardi di euro. L’importo medio per figlio è di 145 euro, quasi la metà (46%) degli assegni per figlio si riferisce a famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro mentre oltre il 20% arriva da famiglie che non hanno presentato Isee, dunque ricevono l’importo più basso.

Sono i dati diffusi oggi dall’Inps che ha pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) che riporta i dati relativi alle domande di AUU presentate nel periodo gennaio-giugno 2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre di competenza marzo-giugno 2022 ( https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-auu ).

Assegno unico universale, i dati di marzo-giugno

L’Osservatorio fornisce un quadro delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici.

«Nel primo quadrimestre di competenza – spiega l’Inps- sono stati erogati alle famiglie assegni per circa 4,8 miliardi di euro: i richiedenti che hanno ricevuto almeno un assegno nel quadrimestre marzo-giugno sono stati 5,3 milioni con riferimento complessivamente a 8,5 milioni di figli. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232€ ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 145€».

Circa il 46% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15.000€, e quindi viene erogato il massimo dell’assegno, mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato Isee e quindi ad essi viene erogato l’importo minimo.

Nei pagamenti di giugno, l’importo medio per figlio va da poco meno di 50€, per chi non presenta Isee o supera i 40.000€, a 194€ per le classi di ISEE fino a 15.000€. Nel mese di giugno, la concentrazione di importi più elevati si ha al Sud (il valore massimo pari a 166€ per ciascun figlio si registra in Calabria) mentre gli importi meno consistenti si registrano al Centro e al Nord (il valore minimo si registra nella Provincia autonoma di Bolzano dove per ciascun figlio si ha in media un importo mensile per figlio pari a 131€).

