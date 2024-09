Sex roulette e sfide online, Codacons: possibili reati a danno dei minori

““Sex roulette” e sfide sessuali tra minori potrebbero costituire veri e propri reati“: lo afferma il Codacons, che in merito al nuovo allarme sociale scoppiato in Italia, ha presentato ieri un esposto all’Autorità per le Comunicazioni, alla Polizia postale e a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia.

“Chi rimane incinta perde”: questa è la sfida. Un “gioco” pericoloso che espone, inoltre, i ragazzi e le ragazze al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. In alcune versioni uno dei partecipanti è sieropositivo e la regola è che nessuno conosce l’identità degli altri partecipanti, quindi nessuno conosce la persona sieropositiva – si legge su il Fatto Quotidiano -.

“La “sex roulette”, nello specifico, consiste nell’avere rapporti sessuali consenzienti, senza preservativo, o toglierlo “al momento opportuno” e vedere cosa succede“, spiega l’Adnkronos in un approfondimento dedicato.

Un fenomeno molto diffuso tra gli adolescenti, soprattutto su Telegram e Whatsapp, che pone l’attenzione sulla necessità urgente di dedicare sempre più tempo e spazio all’educazione sessuale e all’ascolto dei ragazzi e delle ragazze.

Sex roulette e challenge online, l’esposto del Codacons

L’associazione ripercorre, quindi, quelli che sono i pericoli delle sfide online, sempre più diffuse sui social media.

“Nell’era della digitalizzazione e del mondo social sembrerebbe essersi manifestata, specie tra la “Generazione Z”, una nuova moda: la c.d. “challenge online”, ossia il lancio di sfide diventate virali in rete nelle quali una o più persone si mettono alla prova in una particolare attività, invitando spesso altri utenti a fare lo stesso – scrive il Codacons nell’esposto -. Con la diffusione dei social media, la natura di queste sfide è caratterizzata da nuove dinamiche: il pubblico è potenzialmente enorme e coloro che partecipano cercano una visibilità (e accettazione) tramite like e commenti. Ogni sfida online viene “registrata”, produce contenuti e video (a volte di natura violenta) che viaggiano tra i social e il rischio emulazione è molto forte”.

Tra queste sfide, quelle a sfondo sessuale sono per il Codacons le più pericolose e, secondo l’associazione, “potrebbero configurare il reato di “Adescamento di minorenni” previsto dall’art. 609 undecies del Codice Penale – che si estende a “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione” – nonché il fenomeno meglio noto come sex tortion, ossia ricatti sessuali in cambio di denaro”.

Per tali motivi il Codacons ha chiesto all’Agcom e alla Polizia Postale “l’adozione di azioni di contenimento, blocco e limitazione idonee ad impedire il caricamento e la diffusione dei video realizzati, al fine di assicurare il superamento di una situazione di potenziale e certamente grave pericolo e allarme sociale”, e a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia di aprire indagini penali su tali nuovi fenomeni.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!