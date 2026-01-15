YouTube rafforza le tutele per i minori: più controllo per le famiglie

Nuove funzionalità per genitori e adolescenti: dal tempo massimo di scrolling ai contenuti di qualità, la piattaforma punta su sicurezza e consapevolezza digitale.

YouTube introduce nuove misure pensate per tutelare bambini e adolescenti sulla piattaforma. Tra le principali novità figurano un limite di tempo allo scrolling dei video brevi Shorts, una maggiore facilità nel trovare contenuti di qualità e una configurazione più semplice degli account familiari, con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’esperienza più sicura e controllata.

Il ruolo del feedback di genitori ed esperti

“Grazie al feedback dei genitori e alle indicazioni di esperti indipendenti, oggi siamo in grado di mettere a disposizione delle famiglie strumenti di protezione ancora più efficaci”, afferma Garth Graham, Global Head of YouTube Health.

A confermare l’importanza degli account supervisionati è anche uno studio condotto da Ipsos, secondo cui in Italia il 79% dei genitori che li utilizzano ritiene appropriati per l’età i contenuti visualizzati dai figli.

Limiti allo scrolling dei video Shorts

Con le nuove funzionalità, i genitori che gestiscono account supervisionati potranno impostare un limite di tempo allo scrolling dei video Shorts. YouTube ha inoltre annunciato che presto sarà possibile impostare il timer anche a zero, bloccando completamente la visione dei contenuti brevi se ritenuto necessario.

La piattaforma sta introducendo anche nuovi principi per indirizzare gli adolescenti verso contenuti più adatti alla loro età. Sviluppati in collaborazione con il Center for Scholars & Storytellers dell’Ucla e supportati da esperti dell’American Psychological Association e del Boston Children’s Hospital, questi criteri guideranno il sistema di raccomandazione nel dare maggiore visibilità a video di qualità.

Account familiari più semplici da gestire

Un ulteriore intervento riguarda il processo di iscrizione e gestione degli account familiari. YouTube ha annunciato un nuovo sistema che renderà più facile per i genitori creare un account per i figli e passare rapidamente da un profilo all’altro all’interno dell’app mobile, in base a chi sta guardando.

Accanto alle novità dedicate agli adolescenti, YouTube ha presentato anche una Guida per i creator, sviluppata insieme allo Youth & Families Advisory Committee e supportata da Save the Children International. L’obiettivo è promuovere la produzione di contenuti più responsabili e adatti ai giovani, rafforzando l’impegno della piattaforma sul fronte della sicurezza digitale.