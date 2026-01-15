Nuovi strumenti digitali per rendere i cittadini più informati e consapevoli sui temi assicurativi, grazie a contenuti semplici, accessibili e condivisi con le associazioni dei consumatori.

Rendere i consumatori sempre più informati e consapevoli è uno degli obiettivi principali del Forum ANIA-Consumatori. Per questo la Fondazione promuove da anni iniziative di informazione ed educazione assicurativa, con l’intento di offrire strumenti chiari e utili a orientarsi in un settore spesso percepito come complesso.

“L’Assicurazione in chiaro”, le guide per il grande pubblico

Da tempo il Forum realizza la collana divulgativa “L’Assicurazione in chiaro”, una serie di guide pensate per il grande pubblico e dedicate ai temi dell’educazione assicurativa di maggiore interesse. I contenuti, sviluppati in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, utilizzano un linguaggio semplice e concreto e sono pubblicati in formato digitale sui siti del Forum e delle associazioni aderenti.

Dalle guide ai podcast: un nuovo canale di comunicazione

Sulla base dell’esperienza maturata con le guide, il Forum ha deciso di ampliare l’offerta informativa con uno spin-off in formato audio: una serie di podcast dedicati ai temi assicurativi. I podcast de “L’Assicurazione in chiaro” puntano su contenuti di facile fruizione e ampia diffusione, sfruttando uno strumento sempre più utilizzato dal pubblico.

La partecipazione diretta dei rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori come speaker consentirà di raggiungere un pubblico ancora più vasto e di rafforzare il legame tra informazione e tutela dei cittadini. La puntata pilota, dedicata al tema del premio assicurativo, ha visto come protagonisti il vicepresidente del Forum Dario Giordano (U.Di.Con) e il segretario generale Giacomo Carbonari.

Nascono i “Vademecum dell’assicurazione”

Nel 2025 il Forum ha lanciato anche una nuova linea di strumenti informativi: “I Vademecum dell’assicurazione”. Si tratta di leaflet digitali pensati per offrire ai cittadini informazioni e consigli utili in forma sintetica e immediata. Le prime due pubblicazioni affrontano la protezione della casa dalle catastrofi naturali e la trasparenza dei contratti assicurativi.

Tutti i vademecum, compresi quelli che verranno realizzati in futuro, saranno messi a disposizione delle Associazioni dei Consumatori in formato personalizzato per la diffusione sui propri canali di comunicazione. Un progetto che rafforza il ruolo del Forum ANIA-Consumatori come punto di riferimento per la cultura assicurativa in Italia.