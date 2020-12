Progetto Orchidea, prorogata la scadenza al 23 gennaio per alcune regioni

Il progetto Orchidea ha prorogato la data di scadenza del bando per la presentazione delle domande nelle Regioni Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Abruzzo, Valle D’Aosta e Sardegna. Dove sarà possibile partecipare, dunque, fino al 23 gennaio 2021.

“Nonostante il periodo difficile, con l’emergenza sanitaria in corso ed i divieti di spostamento fra i comuni in molte regioni, siamo soddisfatti dell’esito del bando Orchidea. Ma ancora non abbiamo raggiunto il numero di destinatari/beneficiari in tutte le Regioni”, dichiara Giovanna Tramonte, Presidente UILDM Sezione di Mazara del Vallo, ente capofila.