Sarknos Christmas Show, il 22 dicembre a Roma solidarietà e impegno per la ricerca del sarcoma

Giovedì 22 Dicembre a Roma l’associazione Sarknos organizza il Sarknos Christmas Show per la ricerca. Ecco cosa bisogna sapere per partecipare

Sarknos Christmas Show, solidarietà e impegno per la ricerca sul sarcoma si uniscono e danno vita a un evento spettacolo, la prossima settimana a Roma.

«Raccogliere e promuovere bellezza! Abbracciare ogni incontro, alimentare la condivisione, accendere il sorriso della speranza e della ricerca. Questa è Sarknos. E per questo ci batteremo sempre. Grazie a tutti gli artisti che ci aiutano in questo faticoso, ma irrinunciabile percorso».

Così Sergio Valeri, Responsabile Unità Operativa Semplice – Chirurgia dei Sarcomi dei tessuti molli – presso il Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma, esprime la sua soddisfazione per la nuova bellissima occasione promossa da Sarknos, l’associazione nata nel marzo scorso per sua iniziativa, insieme ad un gruppo di pazienti e medici, con l’importante obiettivo di voler creare una rete di contatto, sostegno ed unione per quanti sono affetti da sarcoma, rara forma di tumore.

Sarknos Christmas Show, 22 dicembre a Roma

Giovedì 22 Dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Marconi di Roma, andrà dunque in scena il “Sarknos Christmas Show”, un evento – spettacolo dedicato a pazienti, ai loro familiari e a tutti coloro che abbiano il desiderio di condividere un nuovo momento di incontro, confronto, impegno e divertimento.

Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco, ognuno con la sua espressività, ed ognuno fortemente motivato dal desiderio di contribuire alle finalità dell’associazione: i cantanti e musicisti Anonimo Italiano, Moris Pradella, Remo Silvestro, Sara Provitali, l’attore Salvatore Mazza, i ballerini Valeria Fortuna e Gabriele Pierozzi, Michela Tiero e Luca Ronci, la Compagnia Arcadia. La serata sarà condotta da Eleonora Ivone e Domenico Rolando Astone.

Il Coordinamento artistico è affidato a Loredana Caracausi, componente del direttivo di Sarknos, con l’amichevole collaborazione di Angelo Longoni, regista, sceneggiatore e drammaturgo, che anche in questa occasione ha voluto offrire il suo prezioso supporto alla realizzazione dell’evento.

Ospite della serata la “iena” Filippo Roma, che non fa mancare il suo sostegno: «Come sempre per me è un piacere ed un onore partecipare alle iniziative di Sarknos. Innanzitutto perché l’associazione realizza cose davvero importanti per i suoi pazienti, svolgendo una funzione socialmente utile e mai scontata. E poi perché le persone che ne fanno parte hanno conquistato tutte il mio cuore; quella che inizialmente nasceva per me come una collaborazione, una scelta di tipo etico, si è trasformata nel tempo anche in una grande amicizia».

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, con la quale Sarknos è sin dalla nascita in stretta sinergia e finalità di intenti.

Informazioni utili

L’offerta minima per ogni partecipante è di 10 euro per i pazienti e per i minori fino a 12 anni; per gli altri è di 20 euro.

Per prenotarsi, considerando il numero limitato di posti, è consigliato il bonifico al seguente iban: IT18Q0503403210000000009624.

Una volta eseguito il bonifico, inviare una mail a: amministrazione@sarknos.it allegando copia del bonifico e specificando il nome e il numero delle persone che parteciperanno.

Il giorno dell’evento si potranno ritirare i biglietti presso il botteghino. Per chi non può eseguire il bonifico, sarà possibile pagare direttamente la sera dell’evento al botteghino; anche in questo caso inviare prima una mail a: amministrazione@sarknos.it specificando che si provvederà al pagamento la sera dell’evento, scrivendo il nome e il numero delle persone che parteciperanno.

