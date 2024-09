Ritorno a scuola col caro prezzi, come fare per risparmiare sulle spese scolastiche? I consigli di Federconsumatori

Come fare per risparmiare sulle spese scolastiche? (Foto di Inn da Pixabay )

Settembre, tempo di spese scolastiche. Ma è meglio non avere fretta di comprare subito tutto. Evitare di fare scorte d’impulso di tutto il materiale che si trova in bella mostra, perché gli sconti sul corredo scolastico ci sono – ma i prodotti sono disponibili tutto l’anno e non è detto che riempire i cassetti sia la soluzione giusta, specialmente se le esigenze della scuola cambiano o si perfezionano in corso d’opera. Scambiare o regalare astucci, zaini e materiale che non viene più usato, magari frutto proprio delle scorte dell’anno precedente. Sono innumerevoli i consigli “di stagione” su come risparmiare sulle spese scolastiche.

Un recente monitoraggio fatto da Federconsumatori evidenzia che quest’anno la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà a circa 647 euro per ciascun alunno, con un incremento del +6,6% rispetto al 2023. Non va meglio sui libri di testo (più 18% rispetto allo scorso anno) con una media di spesa di quasi 600 euro per testi obbligatori e dizionari. Attenzione anche all’online, se è vero che “non sempre l’acquisto online garantisce i prezzi più bassi”, come ha evidenziato un’indagine del Movimento Difesa del Cittadino sui prezzi del corredo scolastico comprato online.

In ogni caso sono prezzi proibitivi per molte famiglie. Come fare per risparmiare sulle spese scolastiche? Riportiamo qui di seguito le indicazioni diffuse da Federconsumatori con alcuni suggerimenti per contenere la spesa per la scuola.

Second hand.

Sia per i libri che per il materiale scolastico acquistare prodotti usati rappresenta un’ottima strategia di risparmio, che consente di spendere tra il 27% e il 55% in meno rispetto al nuovo. Dalle classiche bancarelle dei libri usati, ai gruppi sui social network, agli ex studenti: oggi, online e no, sono moltissimi i canali che consentono di trovare prodotti usati a prezzi davvero convenienti. La consapevolezza di fare una scelta green ha reso ancor più popolare e diffusa questa modalità di acquisto.

Per quanto riguarda i libri è necessario verificare l’edizione dei testi, evitando di acquistare quelli troppo datati. Anche chi acquista o “eredita” testi più vecchi può comunque contare sulle integrazioni: basterà ricorrere all’aiuto dei professori o dei compagni che hanno acquistato la nuova edizione.

Scambiamo?

Online, ma anche tra amici o tra gruppi di studenti ed ex studenti, c’è chi sceglie di scambiare o regalare il materiale che non usa più. Astucci, zaini, materiale da disegno: sono numerosi gli articoli che le persone decidono di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno.

Grande distribuzione

Da qualche tempo è possibile trovare presso gli ipermercati, oltre al materiale scolastico, anche i libri di testo. Il risparmio, rispetto a cartolerie e negozi dedicati, ammonta a oltre il 18% per quanto riguarda il materiale scolastico. Per i libri, invece, sono applicati degli sconti sul prezzo di copertina di circa il 12%, oppure la catena, spesso, per incentivare l’acquisto presso i suoi canali, regala o dei coupon sulla spesa, o degli sconti sull’acquisto del materiale scolastico (che possono arrivare al 20%).

Edizioni digitali e acquisti online

Molte case editrici mettono a disposizione le versioni digitali dei testi. Prima di ricorrere a tale modalità (che consente un risparmio rispetto all’edizione cartacea anche del 39%), però, è bene verificare se vostro figlio si trova a suo agio a studiare su un testo online e se i professori consentono di portare in classe il tablet o il pc per seguire la lezione. Inoltre, l’acquisto online delle versioni cartacee, spesso, consente di risparmiare (tra il 10%e il 12% rispetto alle librerie).

Dispense e prestiti

Molti insegnanti, consapevoli delle difficoltà delle famiglie nell’acquisto dei testi, mettono a disposizione degli studenti delle dispense utili allo studio, che consentono di risparmiare evitando l’acquisto dei libri in alcune materie. Inoltre, le biblioteche delle scuole dispongono spesso di alcune copie dei testi che, su richiesta, possono dare in prestito agli alunni che ne hanno bisogno.

Il tempo è denaro…

La tempistica è tutto: non bisogna, infatti, avere fretta di comprare il materiale in anticipo e di fretta. A ridosso dell’apertura delle scuole, o subito dopo, alcuni punti vendita (ma anche alcune piattaforme online) applicano degli sconti extra: acquistare tutto subito, quindi, può risultare poco vantaggioso.

Occhio alle offerte

La lista della spesa, anche in questo caso, ci viene in soccorso: una volta stilata potremo confrontare le offerte e gli sconti disponibili sui prodotti che ci servono, per acquistarli dove è più conveniente.

Non esagerate!

Tra scaffali che traboccano di merce la tentazione a fare scorta e acquistare oltre il dovuto è tanta: ma ricordate che questi prodotti sono disponibili tutto l’anno! Acquistate solo quello che vi serve, senza eccedere o farvi prendere dalla smania delle offerte.

Più siamo, meglio è

Tra gli escamotage per risparmiare, non dimentichiamo gli acquisti all’ingrosso: ci si può organizzare tra amici e parenti, oppure aderire a gruppi di acquisto dedicati, perché no con la collaborazione organizzativa dell’istituto scolastico: acquistando una elevata quantità di merce o un gran numero di volumi, da dividere tra gli studenti, il prezzo sarà sicuramente più vantaggioso.

Approfittate dei bonus

Molte Regioni o Comuni mettono a disposizione dei fondi per aiutare le famiglie in difficoltà ad acquistare i libri di testo e, a volte, anche i materiali scolastici. Tenete sotto controllo i siti istituzionali per verificare la pubblicazione dei bandi per ottenere i contributi per l’acquisto dei libri scolastici, ai quali potrete accedere tramite la presentazione dell’ISEE.

