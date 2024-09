Scuola, contrordine MDC: comprare online non sempre significa risparmiare

Contrordine: online sulla scuola non si risparmia più di tanto. Non bisogna dare per scontato che i prezzi online siano sempre più bassi quando si tratta di acquistare corredo scolastico, zaini, penne e libri, perché c’è una grande variabilità di prezzo, tante opzioni e possibilità di scelta ma non è detto che la combinazione sia perfetta per risparmiare sulle spese scolastiche – spesso ingenti e spesso al rialzo, come evidenziano diverse analisi e monitoraggi.

Un’indagine fatta dal Movimento Difesa del Cittadino ha evidenziato infatti che c’è “una significativa variabilità nei prezzi delle forniture scolastiche” ma “non sempre l’acquisto online garantisce i prezzi più bassi”.

Spiega il portavoce di MDC Francesco Luongo: «Le famiglie non dovrebbero dare per scontato che i prezzi online siano i più bassi. Invitiamo i consumatori a essere vigili e a esplorare tutte le opzioni disponibili per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo», ha spiegato Luongo, sottolineando che «il monitoraggio dimostra che acquistare forniture scolastiche richiede attenzione e pianificazione».

Kit scuola, i prezzi online

Nella sua ricerca, MDC ha messo a confronto i costi di un kit scolastico di base (zaino, astuccio, diario, penne e libri di testo) su diverse piattaforme online e negozi online – Amazon, eBay, Unieuro, MediaWorld, Feltrinelli e Libraccio (specifico per i libri di testo).

Risultato? Grande variabilità nei cartellini, il che significa che non sempre l’e-commerce garantisce il prezzo più basso. A volte si può addirittura risparmiare di più in un piccolo negozio, seguendo iniziative locali, o su piattaforme meno conosciute.

Spiega l’associazione che il costo di uno zaino può variare da 19,99 a 89,99 euro, mentre un astuccio può costare da 7,99 fino a 29,99 euro. Il prezzo dei libri di testo, che rappresentano la spesa più consistente, può oscillare tra 150 euro per un pacchetto usato e 350 euro per lo stesso pacchetto nuovo.

Dall’indagine condotta da MDC è emerso che un kit completo ha un prezzo medio di 339,20 euro, un prezzo minimo di 230,47 euro (con libri usati) e un prezzo massimo di 482,87 euro (con libri nuovi).

MDC ha scoperto ad esempio che il prezzo medio di uno zaino è di 45,50 euro, con un’oscillazione da circa 20 euro a quasi 90 euro. Il costo medio di un astuccio è di 18 euro e il prezzo medio di un diario è di 19,45 euro (con prezzi variabili nella forchetta 9,99 – 29,90 euro). Una confezione da 10 penne costa in media 6,25 euro ma possono servire da 2,50 a 12,99 euro. Il prezzo medio dei libri di testo è di 250 euro.

Risparmio online? Non sempre

La conclusione che l’associazione ne trae è che “contrariamente a quanto si possa pensare, l’acquisto online non è sempre sinonimo di risparmio. Sebbene le piattaforme online offrano una vasta gamma di opzioni e la possibilità di confrontare rapidamente i prezzi, l’indagine del Movimento Difesa del Cittadino ha rivelato che, in alcuni casi, i negozi fisici o piattaforme meno conosciute possono offrire prezzi più competitivi. Ad esempio, le librerie specializzate nella vendita di libri usati o le promozioni locali possono risultare più convenienti rispetto ai grandi rivenditori online”.

Come possono orientarsi le famiglie alla prese con caro scuola?

Meglio confrontare i prezzi su più piattaforme e negozi, sia online che offline.

Il costo della scuola si può ridurre un po’ acquistando libri usati oppure prendendo in considerazione l’acquisto di forniture scolastiche in gruppo, approfittando di sconti per grandi quantità e per fare scorte di più mesi. Attenzione però al rapporto qualità-prezzo e soprattutto alle indicazioni che vengono dalla scuola. A volte è meglio evitare di fare incetta di quadernoni e penne che magari non serviranno: col nuovo anno scolastico potrebbero infatti variare righe, quadretti e caratteristiche di riferimento del corredo scolastico, specialmente degli alunni più piccoli.

