Educazione finanziaria a scuola, gli impegni di FEduF

Torna l’educazione finanziaria a scuola. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), promossa dall’ABI, torna fra i banchi di scuola per portarvi l’educazione finanziaria, l’insieme di conoscenze, competenze e comportamenti individuali nei confronti del denaro, attraverso percorsi formativi e collaborazione con il mondo educativo e finanziario.

Italiani preoccupati per il futuro economico

Una recente indagine IPSOS per FEduF, presentata a giugno 2025, evidenzia che tre italiani su quattro vivono in uno stato di apprensione.

Il 75% degli italiani vive con preoccupazioni economiche, e tra i giovani la fragilità finanziaria è particolarmente diffusa. Il 50% dei 35-49enni fatica a risparmiare, mentre il 58% dei 50-64enni considera inadeguato il proprio reddito.

Molte famiglie hanno ridotto i consumi o modificato le proprie abitudini finanziarie, ma oltre un terzo è in saldo negativo e, tra queste, una su due non sarebbe in grado di sostenere una spesa imprevista di 2.000 euro. L’educazione finanziaria diventa competenza sempre più necessaria.

La formazione sull’educazione finanziaria

Per il 2025/2026 FEduF propone una formazione ampia che comprende laboratori interattivi, webinar, percorsi didattici personalizzati per ogni grado scolastico e attività interdisciplinari, con una particolare attenzione ai docenti.

«Gli insegnanti sono i veri protagonisti del cambiamento educativo – sottolinea Giovanna Boggio Robutti, Direttrice generale di FEduF – e a loro sono dedicati materiali didattici, supporto metodologico e affiancamento di esperti per portare l’educazione finanziaria agli studenti di ogni età sia come competenza di cittadinanza sia come contenuto interdisciplinare».

Lo scorso anno scolastico la Fondazione ha realizzato oltre 550 eventi in tutta Italia, coinvolgendo direttamente più di 55 mila studenti e oltre 2 mila insegnanti.

Previdenza, denaro digitale, truffe online

Nel nuovo anno scolastico FEduF propone alle scuole secondarie di secondo grado un percorso educativo che affronterà argomenti quali la previdenza, il denaro digitale e le truffe online, la sostenibilità, l’inclusione e l’etica nell’economia e la lotta agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere, con un focus sull’economia come strumento di equità.

Fra gli appuntamenti del calendario autunnale c’è la partecipazione al Salone dei Pagamenti 2025, in programma dal 29 al 31 ottobre presso Allianz MiCo di Milano, di cui FEduF cura le sessioni mattutine di educazione finanziaria per le scuole. «L’educazione finanziaria è un diritto di cittadinanza – continua Giovanna Boggio Robutti – e rappresenta uno strumento essenziale per costruire una società più equa, consapevole e sostenibile. Con il ritorno a scuola e la partecipazione al Salone dei Pagamenti, vogliamo offrire a studenti e insegnanti strumenti concreti per affrontare il presente e progettare il futuro».