Educazione finanziaria e Costituzione: nasce la collaborazione tra Fondazione Vittorio Occorsio e FEduF

“Diffondere nelle scuole la cultura e i valori della Costituzione della Repubblica e le competenze di cittadinanza economica in essa richiamate”: nasce con questo obiettivo la collaborazione tra la Fondazione Vittorio Occorsio e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF, costituita dall’ABI), formalizzata nel Protocollo di Intesa siglato da Eugenio Occorsio, Presidente FVO e da Stefano Lucchini, Presidente FEduF.

“La collaborazione tra le due Fondazioni – spiegano in una nota – assume un rilievo ancora più specifico alla luce degli anniversari di tre importanti eventi: nel 2025, gli ottanta anni della Liberazione, nel 2026, gli 80 anni della scelta referendaria per la Repubblica e della elezione dell’Assemblea costituente e il 50esimo anniversario dell’assassinio del magistrato Vittorio Occorsio per mano di Ordine Nuovo”.

Collaborazione tra Fondazione Vittorio Occorsio e FEduF: gli incontri

Si colloca quindi in questo perimetro il ciclo composto da due incontri destinati alle scuole.

Il primo incontro dal titolo “Verso la Costituzione della Repubblica democratica: il progetto politico, economico e sociale. Conoscerlo, curarlo, difenderlo contro ignoranza e disinformazione”, si terrà a Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri il 20 marzo 2025. Aperto agli studenti delle scuole secondarie di II grado, proporrà una riflessione sullo sviluppo economico e sociale della nostra Repubblica, delle sue crisi negli 80 anni, dei cambiamenti politici e sociali, con un focus specifico sugli anni Settanta del secolo scorso.

Il secondo incontro del ciclo, “Dalle ideologie ai terrorismi: il ruolo dell’economia”, in programma per il mese di ottobre 2025, avrà un approccio più sociologico e geopolitico e porterà gli studenti a riflettere su come i cambiamenti sociali influiscono sulla relazione con l’economia e viceversa e, parallelamente, come cambiano le ideologie nel tempo e quale impatto hanno sui fenomeni sociali.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!