“Health for the Youngs” IV Edizione: i giovani comunicano la salute. Premiati gli studenti di Catania e Cosenza

Si è chiusa la quarta edizione del progetto “Health for the Youngs”, promosso da Cittadinanzattiva, con la premiazione degli studenti per le campagne social su prevenzione, vaccini e antimicrobico-resistenza

Si è svolto a Roma l’evento di premiazione del contest legato alla IV Edizione (a.s. 2025/2026) del progetto “Health for the Youngs”, iniziativa che ha coinvolto 360 studenti e 36 docenti di scuole secondarie di secondo grado, in cinque diverse regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia ed Umbria.

Obiettivi di questa quarta annualità: promuovere la salute, educare ai corretti stili di vita e rendere le nuove generazioni protagoniste attive dell’informazione scientifica. I macrotemi sono stati la Prevenzione, l’Antimicrobico Resistenza e i Vaccini.

L’iniziativa è stata promossa dalla rete Scuola di Cittadinanzattiva e realizzata con il contributo non condizionante di Farmindustria.

Health for the Youngs, il progetto

Gli studenti e i loro insegnanti sono stati coinvolti in un articolato percorso laboratoriale in quattro moduli, supportato da un’apposita guida e da esperti scientifici durante dei “Question Time” (sessioni di domande e risposte).

Il percorso si è concluso con sessioni di peer education (educazione tra pari) per sensibilizzare i coetanei delle loro scuole. Le classi hanno poi ideato e implementato delle vere e proprie campagne di comunicazione social per partecipare al contest finale.

“In questa quarta edizione, i ragazzi hanno dimostrato non solo di esser sensibili a tematiche complesse come l’antimicrobico-resistenza e l’importanza dei vaccini, ma di saperle tradurre in messaggi straordinariamente efficaci per i loro coetanei – ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretaria Generale di Cittadinanzattiva. – Affidare agli studenti la creazione di vere e proprie campagne social significa scommettere sulla peer education come strumento fondamentale per contrastare la disinformazione scientifica“.

“Oggi più che mai, educare alla salute vuol dire rendere i giovani comunicatori responsabili e protagonisti attivi nella tutela del benessere collettivo, trasformandoli in promotori consapevoli di quell’approccio ‘One Health‘ su cui si fonda il futuro della sanità pubblica”, ha concluso Mandorino.

I premi

Nel corso dell’evento, una giuria di esperti ha premiato le tre migliori campagne di comunicazione.

Al primo posto: Classe 2ª I del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Catania. Gli studenti siciliani si sono aggiudicati il primo premio con la campagna social sui corretti stili di vita intitolata “REWIND: Cambiare abitudini ti cambia la vita“. La classe ha realizzato un video con tecnica narrativa a “rewind” per contrapporre la sedentarietà e l’isolamento all’importanza di un’alimentazione sana, dello sport e della socialità.

Seconda classificata: Classe 4ª A LSO del Liceo E. Fermi – Polo Tecnico Brutium di Cosenza. La classe ha vinto grazie alla campagna “Se una notte d’inverno un raffreddore…”. Il progetto, pensato per sensibilizzare in modo creativo e buffo sui rischi legati all’abuso di antibiotici e sul fenomeno dell’antimicrobico-resistenza, con lo slogan “Quando la resistenza uccide nel silenzio”.

Al terzo posto: Classi 4ª C LSA e 4ª C LSO del Liceo E. Fermi – Polo Tecnico Brutium di Cosenza. Con la campagna vaccinale “Proteggiti oggi, vivi meglio domani”. Diffusa tramite un carosello di immagini da veicolare sui social network come Instagram e TikTok, l’iniziativa ha utilizzato un linguaggio visivo e giovanile per ribadire che “Vaccinarsi è proteggere sé stessi e gli altri”.