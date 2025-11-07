ioleggoperché, si parte oggi con la festa #ioleggoparty in libreria

Parte oggi #ioleggoperché. E inizia con la festa #ioleggoparty, una serie di eventi nelle librerie per festeggiare i 10 anni dell’iniziativa dell’Associazione italiana editori (AIE) che promuove la donazione di libri nelle scuole. Da oggi dunque parte l’edizione 2025, che si svolgerà fino al 16 novembre. In occasione dei dieci anni di questa campagna nazionale di educazione e promozione della lettura, le librerie oggi saranno invitate a restare aperte la sera o anche tutta la notte con letture ad alta voce, pigiama party tra gli scaffali, incontri con gli autori. L’idea è di organizzare una serata tra i libri per i giovani lettori e chi ha contribuito al successo dell’iniziativa.

Festa diffusa per #ioleggoperché

Ecco dunque che il compleanno di #ioleggoperché si aprirà con una festa diffusa in tutta Italia, #ioleggoparty: in dieci città (qui l’elenco), da Torino a Messina, passando per Milano e Roma, venerdì 7 novembre dalle 18 ci sarà un grande party collettivo, organizzato in collaborazione con ALI e SIL, che riempirà di letture ed eventi in libreria la penisola. Ma la grande festa diffusa di #ioleggoperché coinvolgerà anche le altre librerie di tutta Italia con eventi pensati su misura per i propri lettori (per trovare la festa più vicina: https://www.ioleggoperche.it/cerca-evento).

Dai pigiama party tra gli scaffali alle maratone di lettura, dai reading ad alta voce fino agli incontri con autori e testimonial, riparte dunque anche quest’anno l’iniziativa sociale e di promozione della lettura per l’avvio e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. La campagna quest’anno coinvolge 4,2 milioni di studenti, 29.216 scuole, 350 nidi e 4.061 librerie.

L’anno della festa, il piacere della lettura

«Questo è l’anno della festa – ha sottolineato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta –. Abbiamo cercato di creare le occasioni di viverla e farla vivere nel modo più ampio e vario possibile, coinvolgendo tutta la squadra che, coprogettando e contribuendo alla crescita del progetto, lo ha portato oggi fino a qui. Uno sforzo ancora una volta corale che ora ha bisogno di voi. Per questo faccio un invito ampio a tutti gli italiani: partecipate alla festa, donate i libri per le scuole ma soprattutto aiutate i nostri ragazzi, piccoli o grandi che siano, ad avere sempre più occasioni per scoprire il piacere della lettura e diventare lettori. Servirà a loro ma servirà anche, come futuri cittadini, al paese».

Come donare libri

A partire da oggi, ognuno potrà fare la propria parte recandosi in una delle 4.061 librerie aderenti (elenco qui) per donare un libro alle scuole partecipanti e, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, anche ai 350 asili nido (qui l’elenco completo delle scuole e qui degli asili nido). Nelle librerie saranno presenti inoltre i “Messaggeri di #ioleggoperché”, ambasciatori del piacere della lettura: ragazze e ragazzi maggiorenni, ma anche insegnanti e lettori appassionati che affiancheranno i librai nel consigliare il “titolo giusto” da donare a una scuola durante i giorni di donazioni.

L’iniziativa, partita nel 2015, ha portato nelle scuole più di 3,7 milioni di libri, arricchendo le biblioteche scolastiche frequentate da 4 milioni di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che grazie a questi volumi hanno avuto l’opportunità concreta di scoprire la lettura e diventare nuovi lettori. Oltre l’87% delle scuole ha partecipato a più edizioni di #ioleggoperché.