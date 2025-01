Iscrizioni scolastiche, si parte: domande da oggi al 10 febbraio

Al via oggi le iscrizioni scolastiche per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Rilevate attese online anche di un’ora

Al via oggi le iscrizioni scolastiche. Ci sarà tempo fino alle ore 20.00 del 10 febbraio per presentare l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Su Unica al via le iscrizioni scolastiche

Dal 21 gennaio al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni a scuola, per l’ingresso al primo anno delle scuole primarie e secondarie statali, delle scuole paritarie che hanno aderito al servizio e dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale delle regioni aderenti. Le iscrizioni online si fanno sulla piattaforma https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/home.

Si sono però registrati tempi di attesa lunghi, anche di un’ora, probabilmente a causa dell’altro traffico.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale su alunni o studenti da iscrivere accedono a Unica con la propria identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS.

All’interno della piattaforma Unica è presente il nuovo punto d’accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”). La piattaforma contiene anche informazioni per aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola.

La scuola dell’infanzia non è compresa nelle iscrizioni per via telematica: ci si iscrive rivolgendosi direttamente alla scuola con una domanda cartacea che va compilata e riconsegnata all’istituto. Come ricorda Altroconsumo, altre eccezioni che non prevedono l’iscrizione online sono:

L’iscrizione alle scuole della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

L’iscrizione alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;

L’iscrizione al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

L’iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti;

L’iscrizione agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta

Le scuole paritarie possono decidere autonomamente se aderire o meno alla modalità telematica d’iscrizione scolastica online alle classi iniziali dei cicli di studio.

