Quarantene covid, per le scuole nuove regole retroattive. Online le FAQ di chiarimento

Con l’ultimo decreto-legge in materia di certificazioni verdi COVID-19 e attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, sono state introdotte anche novità riguardo la gestione dei casi di positività e delle quarantene nelle scuole, con valore retroattivo, con l’obiettivo di favorire il più possibile la didattica in presenza.

#Covid19: Nuove misure di contenimento varate dal Governo e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. pic.twitter.com/4RqLtZWPaM — Regione Lazio (@RegioneLazio) February 5, 2022

A tal proposito il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione hanno pubblicato le prime FAQ di chiarimento per le scuole.

Scuole e Covid, durata della quarantena

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

#Covid19: Isolamento e Quarantena: tutte le casistiche e le info su come comportarsi in questi casi. Aggiornato alla circolare del Ministero della Salute del 4 Febbraio 2022. #SaluteLazio pic.twitter.com/OOG3cljA4P — Salute Lazio (@SaluteLazio) February 7, 2022

Didattica a distanza

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

