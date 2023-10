Tutela dei passeggeri, il Parlamento UE chiede norme uniformi su dimensioni e prezzi dei bagagli a mano

Come spiegato in una nota del Parlamento UE, nel testo non legislativo, adottato per alzata di mano, i deputati sottolineano “le preoccupazioni dei cittadini per i disagi causati dalle norme divergenti sui bagagli a mano delle diverse compagnie aeree, che hanno anche l’effetto di creare costi nascosti e rendere più difficile il confronto fra i prezzi”.

Inoltre, sottolineano i deputati, quando i passeggeri utilizzano compagnie aeree diverse o devono cambiare i loro piani, le regole divergenti creano ulteriori difficoltà.

Per questi motivi, nella risoluzione adottata, che dà seguito ad una petizione di un cittadino tedesco, i deputati chiedono di aggiornare la legislazione dell’UE sui diritti dei passeggeri aerei per offrire una soluzione alla questione.

I deputati sottolineano inoltre che, sempre nel quadro di una revisione dell’attuale legislazione comunitaria sui servizi aerei, la Commissione dovrebbe dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE in materia. In particolare – spiega la nota del Parlamento UE – secondo la Corte, “le compagnie aeree non dovrebbero poter addebitare un supplemento per il bagaglio a mano, “a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso“”.

I deputati, infine, vogliono anche affrontare la questione di altri costi nascosti, ad esempio le tariffe relative all’assegnazione dei posti.