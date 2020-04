Viaggi annullati, Centro Europeo Consumatori: il voucher obbligatorio fa naufragare le tutele

“Il voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario” recita l’articolo 88 bis in fase di approvazione alla Camera. CEC: mantenere alternativa tra voucher e rimborso

Prosegue il dibattito sull’utilizzo dei voucher come strumento di rimborso dei viaggi annullati in ottemperanza alle misure anti Covid-19. Ed il Centro Europeo Consumatori Italia lancia l’allarme in merito alle modifiche apportate al decreto Cura Italia in sede di conversione: l’articolo 88 bis, in fase di approvazione alla Camera, recita “il voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

“L’imponente impianto di tutele faticosamente implementato negli anni da regolamenti e direttive, sembra subire oggi una consistente violazione. In Italia niente più scelta tra voucher e rimborso – afferma il Centro Europeo Consumatori Italia – accettare il voucher, contrariamente a quanto sinora previsto, sarà di fatto obbligatorio anche nel caso in cui sia il vettore, il tour operator o la struttura alberghiera a cancellare la vacanza”.

Una modifica al Cura Italia che, come sottolineato dal CEC, metterebbe in grande difficoltà i consumatori, già duramente colpiti dalle drammatiche ripercussioni economiche della pandemia, con perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, riduzione del reddito, e che, pertanto, non potranno probabilmente permettersi un viaggio in un prossimo futuro.

CEC: mantenere l’alternativa tra voucher e rimborso

“Quanto previsto comprime eccessivamente i diritti dei viaggiatori, che dovranno farsi ingiustamente carico di supportare, con i loro sacrifici, l’industria del turismo – dichiara Maria Pisanò, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia –

Mantenere l’alternativa tra voucher e rimborso, prolungarne la scadenza, ad oggi di un solo anno, e prevedere una garanzia di rimborsabilità adeguata potrebbe ristabilire l’equilibrio tra le parti e realizzare concretamente quanto il principio di solidarietà impone in gravi situazioni quali quella attuale”.

Il Centro Europeo Consumatori Italia, che nelle ultime settimane ha assistito più di 2.000 consumatori con consulenze personalizzate in merito ai loro diritti, auspica quindi che “le aziende possano andare incontro alle specifiche esigenze del consumatore, vero motore dell’economia, e valutare le modalità di rimborso caso per caso”.