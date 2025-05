Violenza di genere, al via il progetto “Oltre il silenzio” del Codacons per offrire supporto alle vittime

Violenza di genere, al via il progetto del Codacons per offrire supporto alle vittime (foto Pixabay)

È stato presentato oggi all’Auditorium di Roma, in un evento non aperto al pubblico ma trasmesso in diretta Facebook, il progetto “Oltre il silenzio”, realizzato dal Codacons con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Acqua Rocchetta e IGT e dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, allo stalking e all’omotransfobia.

Oltre il silenzio, il progetto e l’evento

Il Progetto “Oltre il silenzio”, illustrato oggi dai presidenti dell’associazione, Carlo Rienzi e Marco Ramadori, entrerà nella fase operativa dal prossimo 1° luglio, quando partiranno su tutto il territorio nazionale: sportelli che offriranno consulenza legale e psicologica gratuita alle vittime di violenza di genere e stalking; una campagna informativa di prevenzione; percorsi di educazione finanziaria per la promozione dell’indipendenza economica e dell’autonomia in collaborazione con il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo; incontri presso le scuole con studenti e insegnanti sulla violenza di genere e lo stalking, tenuti dai consulenti Codacons.

Tra gli ospiti a supporto dell’iniziativa erano presenti personalità del mondo dello spettacolo ed esperti del settore – racconta il Codacons in una nota -. Chiara Ferragni, nel suo intervento dal palco dell’Auditorium, ha sottolineato come “oltre a quella fisica esistano tante altre forme di violenza, come quella psicologica o verbale, e l’esigenza di parlare ai giovani per spiegare quali siano i comportamenti scorretti e i campanelli d’allarme cui prestare attenzione”, evidenziando anche “come troppo spesso in Italia le donne vittime di violenza siano colpevolizzate o non vengano credute subito quando denunciano abusi o maltrattamenti”.

A portare il proprio contributo a supporto dell’iniziativa Codacons e contro la violenza sulle donne anche Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, la giornalista Rai Monica Setta, il conduttore tv Gianni Ippoliti, ma anche esperti in campo medico, come il neuroscienziato Giovanni Serpelloni e lo psichiatra Edoardo Favaretti, esperto delle dinamiche che caratterizzano gli episodi di violenza e stalking.

La presentazione si è chiusa con una esibizione canora da parte di Valeria Altobelli, che ha riproposto in chiave acustica alcuni brani italiani dedicati alle donne.