Donne nel mondo digitale, dal 9 dicembre la Settimana per la parità di genere

Donne nel mondo digitale è il focus sul quale si svolgerà la Settimana per la parità di genere 2024.

Si svolge quest’anno dal 9 al 15 dicembre la Gender Equality Week 2024 (GEW) del Parlamento europeo che sarà dedicata al tema “Donne nel mondo digitale: sicurezza ed empowerment”. La Gender Equality Week, istituita come appuntamento annuale su iniziativa dell’attuale presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ambisce a far sì che la prospettiva di genere sia presa in considerazione in molte delle aree di competenza dell’Unione europea. Quest’anno il tema riguarda allora le donne nel mondo digitale, focus con il quale il Parlamento europeo vuole richiamare l’attenzione sul problema crescente delle molestie e della violenza online e impegnarsi a trovare delle soluzioni.

Ogni anno il Parlamento organizza una Settimana per l’uguaglianza di genere per fare il punto sui risultati conseguiti e individuare nuove misure per promuovere i diritti delle donne e delle ragazze e garantire l’uguaglianza di genere. Gli eventi sono organizzati dalle commissioni, dalle delegazioni, dai gruppi politici e dall’amministrazione del Parlamento. La prima edizione si è tenuta nel 2020, su iniziativa della commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. Appuntamenti ci saranno, oltre che a Bruxelles, anche in Italia.

Lunedì 9 dicembre l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e l’associazione Women&Tech® ETS organizzano infatti l’evento “Donne e digitale: sicurezza ed empowerment per la parità”, un momento di confronto per esplorare come l’uguaglianza di genere possa essere garantita e promossa nel mondo digitale. Ci sarà un dialogo sul ruolo delle donne nel contesto digitale e sulle sfide aperte per garantire una parità di genere concreta e sicura nel mondo tech (Link alla diretta sul canale YouTube del Parlamento europeo in Italia).



Oltre a questa iniziativa, si svolgerà anche un incontro l’11 dicembre a Roma, presso lo spazio multimediale Esperienza Europa-David Sassoli di Piazza Venezia.

