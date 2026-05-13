Biglietto unico per viaggi in treno, il nuovo pacchetto passeggeri della Ue

Un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Nei viaggi in Europa i passeggeri potranno comprare un unico biglietto, su un’unica piattaforma online, e vedersi riconosciuti i diritti dei passeggeri (come la riprotezione e il risarcimento) per l’intero viaggio. Soprattutto nei viaggi ferroviari che coinvolgono più operatori.

Questo l’obiettivo della nuova azione della Commissione europea, che ha proposto nuove norme per viaggiare senza ostacoli in tutta l’Europa, attraverso un “pacchetto passeggeri” che vuole semplificare la prenotazione dei viaggi in Europa e i viaggi in treno.

Le tre proposte adottate oggi dalla Commissione, spiega Bruxelles, “semplificano la pianificazione e la prenotazione per i viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri, in particolare per i viaggi ferroviari che coinvolgono più operatori, e garantiscono una migliore protezione dei passeggeri ferroviari per l’intero viaggio”.

“La libertà di circolazione è una delle maggiori conquiste dell’Europa – commenta Apostolos Tzitzikostas, Commissario per i Trasporti sostenibili e il turismo – Oggi compiamo un ulteriore passo avanti rendendo i viaggi in tutti i 27 Stati membri più semplici, intelligenti e più facili per i passeggeri. Grazie agli strumenti digitali e ai servizi integrati di mobilità, gli europei con un semplice clic potranno pianificare, confrontare e acquistare viaggi multimodali attraverso le frontiere, beneficiando nel contempo di diritti più forti per i passeggeri del trasporto ferroviario, di una maggiore trasparenza e di una migliore protezione in ogni fase del percorso”.

Prenotare il viaggio in treno

Oggi i passeggeri incontrano ostacoli quando devono confrontare tutte le possibilità di viaggio e individuare le scelte più sostenibili, soprattutto in caso di viaggi transfrontalieri e biglietti ferroviari, nonché per viaggi che uniscono diversi servizi di trasporto. In particolare può essere molto difficile prenotare viaggi in treno a più tratte con biglietti di diverse compagnie, per la frammentazione dei sistemi di prenotazione e per la presenza di compagnie ferroviarie con una forte posizione di mercato.

Oltretutto, sui viaggi ferroviari con biglietti multipli di diverse compagnie la protezione dei passeggeri e la tutela dei loro diritti risulta limitata.

Secondo la proposta della Commissione, i passeggeri avranno invece un unico biglietto quando comprano un viaggio ferroviario multioperatore su un’unica piattaforma e con un’unica transazione commerciale, biglietto che può comprendere servizi gestiti da diverse imprese ferroviarie.

Cosa significa biglietto unico?

Cosa significa in pratica un biglietto unico? Che il passeggero ferroviario avrà, spiega la Commissione, “piena protezione dei diritti dei passeggeri in caso di mancato collegamento tra diversi servizi ferroviari, anche se questi sono gestiti da diverse imprese ferroviarie. In pratica, i passeggeri beneficeranno di diritti di assistenza, riprotezione, rimborso e risarcimento”.

Nella proposta ci sono dunque misure che permettono di prenotare biglietti unici fra più imprese ferroviarie, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’accessibilità di questo mercato. I passeggeri potranno trovare, confrontare e comprare servizi di più operatori in un unico biglietto, con un’unica transazione su una piattaforma di biglietteria a loro scelta, che a sua volta può essere una piattaforma indipendente o il servizio di biglietteria dell’operatore ferroviario. Se uno dei collegamenti del viaggio ferroviario salta, chi avrà un unico biglietto avrà una nuova protezione completa dei diritti dei passeggeri, che comprende appunto assistenza, riprotezione, rimborso e risarcimento.

In concreto, gli operatori ferroviari dovranno mettere i loro biglietti a disposizione delle piattaforme online che vogliano venderli. Le biglietterie online dei gruppi ferroviari storici, con una quota di mercato pari o superiore al 50% del mercato del trasporto ferroviario passeggeri, dovranno mostrare tutti i servizi ferroviari disponibili nel loro paese e includerli nei risultati di ricerca. E su richiesta degli altri operatori, offrire biglietti per servizi gestiti da altre imprese ferroviarie.

La piena protezione dei diritti dei passeggeri con biglietto unico di viaggio ferroviario implicherà non solo il diritto a essere reindirizzati alla destinazione finale senza pagare un nuovo biglietto, ma anche il diritto al risarcimento per il ritardo complessivo del collegamento ferroviario.