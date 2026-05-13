mercoledì 13 Maggio 2026

Bruxelles lavora a un biglietto ferroviario unico (EU Video News su YpuTube)

Trasporti, Bruxelles lavora a un biglietto ferroviario unico

Kai Tegethoof è il relatore della proposta “European Single Ticket: One continent – one ticket” ovvero un biglietto ferroviario unico europeo

13 Maggio 2026 Redazione

Un biglietto ferroviario unico per i trasporti in Europa. L’eurodeputato tedesco del gruppo dei Greens, Kai Tegethoof, è il relatore della proposta “European Single Ticket: One continent – one ticket” ovvero un biglietto ferroviario unico europeo che imponga al sistema di funzionare a vantaggio dei passeggeri, non delle grandi aziende: tutte le piattaforme di vendita dei biglietti dovrebbero poter offrire tutti i viaggi all’interno dell’Europa, garantendo ai passeggeri una tutela completa dall’inizio alla fine del viaggio.

 

 

“Vogliamo allineare il mercato ferroviario e quello della bigliettazione, vogliamo creare un vero mercato ferroviario europeo con ticketing transfrontaliero comune, dobbiamo pensare a questa proposta pensando alla prospettiva dei passeggeri”, ha detto l’eurodeputato di Volt Europa Kai Tegethoff a margine della Conferenza stampa “Biglietto unico europeo: un continente, un biglietto”, tenutasi al Parlamento europeo a Bruxelles.

 

Fonte: EU Video News

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