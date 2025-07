Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 30 giugno al 4 luglio.

Europa, target clima

Mercoledì 2 luglio durante il briefing con la stampa il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha comunicato: “Taglieremo le emissioni di carbonio al 90% entro 2040“.

La Commissione europea ha infatti annunciato il nuovo obiettivo climatico per il 2040, che prevede un taglio del 90% delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un target intermedio, atteso da tempo. La proposta, ha spiegato la Commissione, “si basa sull’attuale obiettivo giuridicamente vincolante dell’UE di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e definisce un modo più pragmatico e flessibile per raggiungere l’obiettivo, in vista di un’economia europea decarbonizzata entro il 2050”.

Un elemento centrale saranno “ le flessibilità che la Commissione prenderà in considerazione nella progettazione dei futuri strumenti legislativi per conseguire questo obiettivo climatico per il 2040”.