Ex Ilva di Taranto, Commissione invita l’Italia a conformarsi alla direttiva sulle emissioni industriali

La Commissione europea invia una lettera complementare di costituzione in mora all’Italia per il non corretto recepimento della direttiva relativa alle emissioni industriali

Salute umana e ambiente, l’Europa richiama l’Italia al rispetto della direttiva sulle emissioni industriali. La Commissione europea ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora all’Italia (INFR(2013)2177) per il non corretto e incompleto recepimento della direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE).

L’Italia, aggiunge Bruxelles, non ha inoltre rispettato alcune delle disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda lo stabilimento di Acciaierie d’Italia (impianto siderurgico ILVA) a Taranto.

Emissioni industriali, il caso Italia

La direttiva sulle emissioni industriali, spiega la Commissione in una nota, “mira a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento proveniente da attività industriali per proteggere la salute umana e l’ambiente”.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 25 giugno 2024 (C-626/22), la legislazione italiana non è in linea con la direttiva sulle emissioni industriali. In particolare, prosegue Bruxelles, “non tiene conto dell’impatto delle installazioni sulla salute umana, non considera tutte le sostanze inquinanti emesse dall’installazione al momento del rilascio dell’autorizzazione e non sospende l’esercizio di un’installazione qualora la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente. Inoltre l’Italia non garantisce che lo stabilimento di Acciaierie d’Italia a Taranto operi in conformità alla normativa dell’UE sulle emissioni industriali, con gravi conseguenze per la salute umana e l’ambiente”.

La Commissione ha inviato dunque una lettera complementare di costituzione in mora all’Italia, che ora ha a disposizione due mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorsi i due mesi in assenza di una risposta soddisfacente, Bruxelles potrà decidere di emettere un parere motivato.

